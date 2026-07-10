OpenAI відкриває загальний доступ до нової лінійки моделей GPT-5.6

10 июля 2026 г., 11:45

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Компанія OpenAI офіційно оголосила про запуск та перехід до загальної доступності нової лінійки мовних моделей GPT-5.6, яка успішно вийшла зі стадії обмеженого попереднього перегляду.

Сімейство охоплює три моделі різного рівня потужності: флагманську GPT-5.6 Sol, збалансовану для щоденних завдань GPT-5.6 Terra та найбільш економічно вигідну GPT-5.6 Luna.

Головною інженерною перевагою нового покоління штучного інтелекту, як зазначається, є здатність отримувати максимум результату з кожного використаного токена. Моделі вже інтегровані в екосистеми ChatGPT, інструмент програмування Codex та доступні для розробників через OpenAI API. Глобальне розгортання оновлень на серверах компанії триватиме протягом 24 годин.

У коментарі CNBC генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) підкреслив масштаб технологічного прориву, заявивши, що флагманська модель компанії GPT-5.6 Sol є на 54% ефективнішою за використанням токенів під час виконання агентських завдань із програмування. Він відзначив, що за своїми аналітичними можливостями нова нейромережа працює «так само добре або краще» за будь-які інші конкурентні рішення, представлені на ринку.

Усі три моделі нового сімейства продемонстрували якісний стрибок у вирішенні складних проблем. На профільному галузевому бенчмарку `Agents’ Last Exam`, який оцінює тривалі професійні робочі процеси у 55 різних сферах, флагманська модель GPT-5.6 Sol встановила історичний рекорд, набравши 53,6 бала. Цей результат дозволил розробникам OpenAI випередити найближчого конкурента - модель Claude Fable 5 (у режимі адаптивного міркування) - на 13,1 пункту. При цьому навіть за середнього рівня міркування Sol випереджає Fable 5, потребуючи лише чверть від її орієнтовної фінансової вартості. Молодші версії, Terra та Luna, також обійшли Fable 5 за продуктивністю, але їхня експлуатація коштує приблизно в 16 разів дешевше. На незалежному індексі `Artificial Analysis Intelligence Index v4.1` модель Sol з максимальним рівнем міркування наблизилася до Fable 5 в межах одного бала, виконуючи тестові завдання на 61% швидше і за половину вартості.

Особливу увагу в OpenAI приділили розробникам софту та автоматизації. У кодинг-індексі `Artificial Analysis Coding Agent Index v1.1` модель GPT-5.6 Sol із режимом міркування `max` посіла перше місце з показательем 80 балів (на 2,8 пункту вище за Fable 5). Прорив полягає в тому, що Sol використовує вдвічі менше вихідних токенів і завершує завдання на третину дешевше. Для прискорення найважчих обчислювальних процесів розробники впровадили конфігурацію `ultra`, яка за замовчуванням координує роботу чотирьох АІ-агентів у паралельних потоках. Окрім того, функція `Programmatic Tool Calling` в інструменті Responses API тепер дозволяє моделі писати та запускати легкі програми безпосередньо в оперативній пам'яті (in-memory), самостійно фільтруючи проміжні дані та не перевантажуючи сервери постійними запитами туди й назад.

Цінова політика OpenAI для GPT-5.6 розрахована за мільйон токенів:

Sol: $5 за вхідні / $30 за вихідні токени;

Terra: $2.50 за вхідні / $15 за вихідні токени;

Luna: $1 за вхідні / $6 за вихідні токени.

Заява Сема Альтмана про 54% приросту токен-ефективності у кодуванні розкриває головний вектор комерційного наступу OpenAI. В умовах, коли великі корпорації рахують кожен долар, витрачений на хмарні АІ-обчислення, здатність моделі Sol виконувати складні інженерні завдання з меншими витратами цифрового ресурсу є потужним тригером для ринку. Альтман фактично підтверджує: OpenAI свідомо зміщує фокус із нарощування сирої архітектури на оптимізацію вартості когнітивних операцій. Твердження про те, що модель працює «так само добре або краще» за розробки конкурентів, прямо націлене на утримання лідерства проти Anthropic, чиї останні моделі Claude тимчасово перехопили ініціативу серед професійних програмістів.

Вихід лінійки GPT-5.6 із фази обмеженого прев'ю та її переведення у статус загальної доступності є головним маркером поточної стратегії OpenAI. Часто розробники тримають моделі в закритому режимі місяцями через брак обчислювальних потужностей або нестабільність алгоритмів. Те, що OpenAI відкриває загальний доступ до трьох версій одночасно, доводить: компанія повністю розв'язала проблему дефіциту чипів і впевнена у стійкості своєї інфраструктури під час пікових комерційних навантажень. Для корпоративного сектору це зелене світло для масового впровадження АІ-агентів у реальні бізнес-процеси без ризику раптового падіння API. Більш ніж 700 000 годин автоматичного тестування на графічних процесорах перед релізом підтверджують, що система готова до промислової експлуатації.

Поява багаторівневої структури Sol, Terra та Luna є класичним прикладом продуктової сегментації для утримання монополії на ринку корпоративного софту та АІ-агентів. Молодша модель Luna за своєю швидкістю та низькою ціною ($1/$6) ідеально підходить для інтеграції у масові споживчі додатки, де потрібна миттєва обробка простих запитів (чат-боти техпідтримки, сортування пошти). Водночас Terra стає основою для щоденного офісного документообігу, а флагманська Sol орієнтована на складні завдання: від глибокого аналізу фінансових моделей та Leveraged Buyout (LBO) до автоматичного створення презентацій із нативною графікою. Це дозволяє OpenAI закривати потреби як безкоштовних користувачів, так і великих інституційних клієнтів.

Впровадження конфігурації `ultra` з паралельною координацією кількох АІ-агентів та інструменту `Programmatic Tool Calling` знаменує перехід від концепції розумного текстового помічника до створення автономних цифрових співробітників. Замість того, щоб людина крок за кроком вела штучний інтелект через складний ланцюжок завдань, GPT-5.6 отримує високорівневу інструкцію, самостійно створюем мініпрограми у пам'яті для обробки великих масивів даних і видає фінальний ергономічний інтерфейс або звіт.

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