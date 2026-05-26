Check Point запускає платформу автономної оркестрації мережевої безпеки

Компанія Check Point Software Technologies оголосила про запуск своєї платформи Agentic Network Security Orchestration. Як повідомляється, це перша архітектура на базі автономних AI-агентів, призначена для виконання операцій мережевої безпеки в корпоративних середовищах без постійного втручання людини. Платформа покликана радикально змінити застарілі підходи до управління фаєрволами, переходячи від статичних правил до політики, заснованої на бізнес-намірах.





Центральним елементом платформи є запатентована технологія Network Knowledge Graph - жива реляційна модель мережевого середовища клієнта, що постійно оновлюється даними про топологію, трафік та залежності активів. Це дозволяє AI-агентам приймати рішення на основі реального стану мережі в конкретний момент часу, а не на застарілих тренувальних даних. Платформа здатна автоматично перекладати запити природною мовою у валідовані правила безпеки, проводити мікросегментацію та самостійно усувати несправності мережі.





Для прискорення реалізації цієї стратегії Check Point підписала угоду про придбання інтелектуальної власності та команди розробників стартапу Deepchecks. Ця команда спеціалізується на системах оцінки, спостереження та моніторингу великих мовних моделей (LLM) у виробничих середовищах. Підкреслюється, що Інтеграція технологій Deepchecks дозволить створити надійний шар верифікації для автономних агентів, забезпечуючи точність їхніх дій та відповідність встановленим обмеженням під наглядом людини.





За словами технічного директора Check Point Джонатана Зангера (Jonathan Zanger), нова платформа перетворює проєкти, які раніше тривали місяцями, на завдання, що виконуються за лічені дні. Система автоматично приводить мережеві конфігурації у відповідність до стандартів DORA, PCI-DSS та NIST у реальному часі. Окремі модулі платформи, такі як Policy Auditor та AI Assist, вже доступні для клієнтів, а розширене прев’ю з підтримкою мультивендорних середовищ заплановане на другу половину 2026 року.





Запуск Agentic Network Security Orchestration позначає перехід кібербезпеки від ери ручного управління до ери повної автономності під наглядом AI. В умовах, коли складність гібридних хмар та кількість підключених пристроїв перевищили можливості людського контролю, автоматизація на основі «намірів» стає єдиним способом підтримувати життєздатність концепції Zero Trust.





Головним стратегічним наслідком для ринку стане зміна ролі системного адміністратора та фахівця з безпеки: від написання технічних правил до формування стратегічних бізнес-цілей.

