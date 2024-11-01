Kioxia починає масове виробництво перших у галузі вбудованих пристроїв флешпам'яті QLC UFS Ver. 4.0

1 ноября 2024 г., 11:45

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Компанія Kioxia America оголосила про початок масового виробництва перших у галузі вбудованих пристроїв флешпам'яті Universal Flash Storage (UFS) Ver. 4.0 з технологією QLC з розрядністю 4 біти на комірку.



QLC UFS забезпечує вищу щільність бітів порівняно з традиційною TLC UFS, що робить її придатною для мобільних застосунків, які потребують великих обсягів пам'яті. Удосконалення в технології контролерів і корекції помилок дали змогу технології QLC досягти цього при збереженні конкурентоспроможної продуктивності. Нові 512-гігабайтні QLC UFS від Kioxia досягають швидкості послідовного читання до 4200 МБ/с й швидкості послідовного запису до 3200 МБ/с, використовуючи всі переваги швидкості інтерфейсу UFS 4.0.



Зазначається, Kioxia QLC UFS добре підходить для смартфонів і планшетів, а також для інших застосунків нового покоління, в яких вища місткість і продуктивність є ключовими факторами, зокрема для ПК, мережевих технологій, AR/VR, IoT та AI.



Ключові особливості:



- Підтримка функцій високошвидкісної послідовності запуску каналів (HS-LSS): У разі використання звичайної UFS запуск з'єднання (послідовність ініціалізації M-PHY і UniPro) між пристроєм і хостом виконується на низькій швидкості PWM-G1 (3~9 Мб/с), але з HS-LSS він може виконуватися на вищій швидкості HS-G1 Rate A (1248 Мб/с). Очікується, що це дасть змогу скоротити час запуску з'єднання приблизно на 70% порівняно з традиційним методом.



- Підвищення безпеки: Використання вдосконаленого блоку пам'яті RPMB (Replay Protected Memory Block) для поліпшення доступу на читання та запис до даних безпеки, як-от облікові дані користувача в ділянці RPMB, та RPMB Purge для забезпечення безпечного та швидкого очищення відкинутих даних.



- Підтримка розширеного ідентифікатора ініціатора (Ext-IID): Призначена для використання з багатоколовою чергою (MCQ) на хост-контролері UFS 4.0 для підвищення продуктивності випадкових операцій.



Заявлено, компанія Kioxia першою представила технологію UFS і продовжує розробляти нові інноваційні флеш-продукти. Новий пристрій QLC UFS Ver. 4.0 об'єднує 3D флешпам'ять BiCS FLASH і контролер у корпусі стандарту JEDEC. UFS 4.0 містить MIPI M-PHY 5.0 і UniPro 2.0 і підтримує максимальну теоретичну швидкість інтерфейсу до 23,2 Гбіт/с на доріжку або 46,4 Гбіт/с на пристрій. UFS 4.0 зворотно сумісна з UFS 3.1.



«Представлення компанією Kioxia перших у галузі пристроїв QLC UFS Ver. 4.0 підкреслює наше прагнення розширити межі технологій зберігання даних», - говорить Маітрі Дхолакія (Maitry Dholakia), віцепрезидент підрозділу пам'яті компанії Kioxia America. «Використовуючи технологію QLC, ми можемо забезпечити вищу щільність і економічну ефективність, що дасть змогу нашим клієнтам задовольнити вимоги, що зростають, сучасних застосунків, які вимагають великих обсягів даних, за збереження виняткових стандартів продуктивності».

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