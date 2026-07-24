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За перше півріччя видано 98 розпоряджень про блокування шкідливих інтернет-ресурсів

24 июля 2026 г., 10:25
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Національний центр оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України (НЦУ), що належить до сфери Держспецзв’язку, реалізує зокрема заходи для підвищення стійкості інформаційного простору і протидії загрозам національній безпеці в кіберпросторі.

Протягом першого півріччя НЦУ загалом видав понад 2900 розпоряджень для організації електронних комунікаційних послуг. З цього числа 2350 розпоряджень стосуються надання послуг спецкористувачам із Сил безпеки і оборони України. Ще понад 550 розпоряджень видано щодо оперативно-технічного управління мережами операторів і провайдерів.

До повноважень НЦУ належить також організація заходів стосовно обмеження доступу до інтернет-ресурсів на виконання рішень або офіційних звернень уповноважених органів державної влади в умовах дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

Із січня по червень 2026 року НЦУ зокрема видав 98 розпоряджень про блокування інтернет-ресурсів. Згідно з цими розпорядженнями заблоковані 689 доменів і 148 IP-адрес. Близько трьох чвертей з-поміж заблокованих – онлайн-казино, 14% – фішингові ресурси та близько 5% – ресурси із рф чи білорусі.

Крім того, 46 виданих розпоряджень НЦУ стосувалися організації широкого SMS-інформування громадян із важливих питань.

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