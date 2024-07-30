Omdia: глобальні поставки людиноподібних роботів перевищать 10 000 одиниць до 2027 року

30 июля 2024 г., 16:21

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Останнє дослідження Omdia «Прогноз ринку обладнання для робототехніки - 2021-30» показує, що глобальні поставки людиноподібних роботів, як очікується, перевищать 10 000 до 2027 року і досягнуть 38 000 одиниць у 2030 році. Це означає, що середньорічний темп зростання складе 83% між 2024 і 2030 роками.

Зазначається, що цей рік стане проривним для людиноподібних роботів. Частково завдяки ажіотажу навколо генеративного AI, що імітує людину, у створенні роботів станеться наступний значний технологічний стрибок.

Вартість розробки людиноподібних роботів зараз досягла оптимальної точки, а ключові технології, такі як серводвигуни, гармонійні приводи і датчики, стають все більш досконалими. Крім того, вдосконалення обчислень штучного інтелекту на пристроях дозволило інтегрувати програмне забезпечення для керування рухом, навігації та комп'ютерного зору. Відповідно до цих досягнень, лідер на ринку AI-чипів NVIDIA активно просуває ідеї людиноподібних роботів протягом останніх шести місяців, визнаючи їхній потенціал у майбутньому.

Початкові випадки використання людиноподібних роботів були зосереджені на автомобілебудуванні, оскільки в цьому секторі їх рано впровадили такі компанії, як Tesla та Nio. Фахівці Omdia вважають, що людиноподібні роботи також мають потенціал у різних інших сферах, включаючи загальне виробництво і логістичні завдання, роздрібну торгівлю, виробництво продуктів харчування і напоїв, обслуговування клієнтів і охорону здоров'я. Окрім Tesla, Nio та Boston Dynamics, кілька стартапів зосереджуються на гуманоїдних роботах, зокрема Agility Robotics, Dataa Robotics, Dream, Figure, Fourier Intelligence, UBTech та Unitree.

Незважаючи на оптимістичні прогнози, технологія людиноподібних роботів залишається в зародковому стані. Складність цих пристроїв ускладнює їх масове виробництво і широке впровадження, більшість з них все ще перебувають на стадії випробувань або підтвердження концепції. Масштабне впровадження, ймовірно, відбудеться через кілька років. «Китайські компанії, такі як Dataa Robotics, вивчають можливість інтеграції фундаментальних моделей в людиноподібних роботів, щоб уможливити взаємодію між людьми і роботами на природній мові», - коментує ситуацію Ліан Цзе Су (Lian Jye Su), головний аналітик Omdia.

Що ще важливіше, ажіотаж навколо людиноподібних роботів збігається з більш широкою картиною зростаючого попиту на автоматизацію в усьому світі. Omdia очікує значного зростання завдяки впровадженню робототехніки в корпоративному та промисловому сегментах, головним чином за рахунок автоматизованих керованих транспортних засобів, автономних мобільних роботів, чотириногих та людиноподібних роботів.

Постачальники робототехніки не просто підвищують попит, вони також впроваджують більш орієнтовану на людину філософію дизайну та автоматизацію в проектування, розробку та впровадження роботів. «Роботи стають безпечнішими завдяки вдосконаленню алгоритмів злиття сенсорів і навігації. Постачальники використовують AI для навчання, планування та оптимізації маршрутів, управління автопарком і створення людино-машинних інтерфейсів. Предиктивний і генеративний AI відіграватимуть важливу роль у демократизації AI в секторі робототехніки», - підсумовує Су.

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