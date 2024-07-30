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IW Paper2Data.AI – сервіс для автоматизації обробки великих обсягів паперової інформації

30 июля 2024 г., 15:35
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Innoware – українська компанія, що спеціалізується на впровадженні та підтримці Microsoft Dynamics 365 (ERP, CRM, НR), хмарних рішень Microsoft Azure і всієї лінійки програмних продуктів Microsoft 365, оголошує про створення і запуск повноцінного API сервісу IW Paper2Data.AI.

Рішення розроблене командою Innoware на базі клієнтського проєкту IW Document Flow Recognizer: AI та призначене для автоматизації інтелектуальної обробки великих обсягів паперової інформації: інвойсів, двомовних контрактів, звітів, штрих-кодів, полісів страхування, накладних тощо.

IW Paper2Data.AI не просто розпізнає текст із паперових документів, рішення автоматично інтегрує отримані дані з даними та робочими процесами будь-яких облікових ERP, CRM систем, роблячи роботу з документами більш ефективною та результативною.

Застосування штучного інтелекту для розпізнавання тексту, навіть рукописного, відкриває нові можливості в обробці документів для компаній будь-якого масштабу за доступною вартістю.

IW Paper2Data.AI пропонує широкий спектр функцій, які допомагають автоматизувати обробку паперових документів, а саме: розпізнавання тексту зображень; класифікація документів; витяг даних; інтеграція з робочими процесами тощо.

IW Paper2Data.AI – потужний інструмент, що здатний допомогти компаніям будь-якої галузі автоматизувати обробку документів, підвищити ефективність і заощадити час співробітників, переключивши їх з рутинних процесів на більш кваліфіковані.

Типовими користувачами IW Paper2Data.AI є відділи фінансів, бухгалтерії, транспортні та юридичні департаменти, або будь-які інші підрозділи компанії з великим документообігом, які працюють з паперовими документами або їх скан-копіями.

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