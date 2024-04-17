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Перша у світі стаціонарна батарея без деградації на 5 років ємністю 6,25 МВт-год

17 апреля 2024 г., 13:45
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Китайська компанія CATL випустила першу в світі серійну систему зберігання енергії з нульовою деградацією протягом перших п’яти років використання.

У контейнерній стаціонарній акумуляторній системі TENER ємністю 6,25 МВт-год використовуються літій-залізо-фосфатні (LFP) елементи виробництва CATL.

Хоча запобігання деградації ємності протягом перших п’яти років використання є значним досягненням у збільшенні терміну служби батарей, нульова деградація потужності також важлива для електростанцій, що зберігають енергію, які прагнуть відповідати вимогам нових електроенергетичних систем.

В елементах батареї використовується біоміметична технологія CATL SEI (тверда електролітна інтерфаза) та технологія самозбірного електроліту, що дозволяє усунути перешкоди для руху іонів літію, які накопичуються з часом. Таким чином досягається нульова деградація як потужності, так і ємності протягом усього життєвого циклу.

TENER досягає вражаючих 6,25 МВт-год в контейнері TEU, що на 30% збільшує щільність енергії на одиницю площі і на 20% зменшує загальну площу станції. Це підвищує щільність енергії до 430 Вт-год/л для застосувань з обмеженим простором.

CATL довелося створити спеціальну наскрізну систему управління якістю, яка включає розробку технології, перевірочні випробування, моніторинг експлуатації та аналіз збоїв у системі безпеки. Вона також побудувала платформу валідації для імітації випробувань систем зберігання енергії в різних сценаріях роботи електромережі.

Після введення проекту в експлуатацію система постійно відстежує стан його роботи за допомогою моніторингу ризиків на основі штучного інтелекту та інтелектуального раннього попередження. Розраховується частота відмов накопичувачів енергії протягом їх життєвого циклу, і таким чином перевіряє цілі проектування безпеки та продовжує їх оптимізацію.

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