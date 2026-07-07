Армія переходить на цифровий облік пально-мастильних матеріалів

7 июля 2026 г., 8:15

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Військові частини Збройних сил України завершили перехід на цифровий облік пально-мастильних матеріалів. Дані про залишки та рух пального тепер консолідуються в системі Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ). Це дозволило скоротити термін опрацювання заявок із кількох тижнів до кількох годин або однієї доби, а понад 70% рішень щодо розподілу ПММ перенесено безпосередньо на рівень військових корпусів.

З погляду ІТ-інфраструктури, масштабування системи УЛЗ охопило понад 17 тис. підрозділів та 559 військових частин. Впровадження системи змінило технологічну стратегію управління ресурсами: облік пального став одним із найінтенсивніших напрямів навантаження на інфраструктуру, оскільки кожна четверта транзакція в базі даних наразі пов'язана саме з ПММ. Оновлена архітектура дозволяє командуванню бачити рух ресурсів у режимі реального часу.

Процес міграції передбачає виконання жорстких регуляторних вимог щодо верифікації даних. Зараз територіальні відділи забезпечення звіряють електронні записи із залишками на паперових носіях. Повне скасування паперових донесень відбудеться після завершення цих аудитів. Інтеграція нових модулів в УЛЗ вимагала оптимізації управління даними, щоб уникнути дублювання процесів під час паралельного ведення звітності.

Перехід на безпаперову модель також зумовлює перерозподіл інвестицій у цифрову безпеку оборонного сектору. Оскільки критична інформація про постачання військ тепер повністю акумулюється в хмарних сховищах та на серверах єдиної системи, ключовий пріоритет зміщується на посилення кібербезпеки: захист каналів зв’язку між корпусами, розмежування прав доступу користувачів та моніторинг цілісності баз даних у реальному часі.

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