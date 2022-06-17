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За минулу добу відновлено електропостачання 21,2 тисячам постраждалих споживачів

17 июня 2022 г., 10:35

Міністерство енергетики України повідомило, що за минулу добу відновлено електропостачання близько 21,2 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.

Зокрема у Харківській області – 8,3 тисячам, Запорізькій – 6,8 тисячам, Донецькій – 4,3 тисячам, Херсонській – 1,3 тисячам, Сумській – 500 споживачам.

Станом на 16 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими близько 751 населений пункт, загалом близько 624,1 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 362,2 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 36,8 тисяч споживачів.

Всі види електростанцій працюють згідно графіка та команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.

На сході продовжуються ремонти двох підстанцій та однієї повітряної лінії 330 кВ. Також продовжуються роботи з підвищення надійності роботи однієї з підстанцій 750 кВ.

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