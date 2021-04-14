NVIDIA Morpheus позволит использовать ИИ в сфере кибербезопасности

14 апреля 2021 г., 16:05

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Объявленный NVIDIA на конференции GTC 2021 фреймворк Morpheus дает возможность внедрения автоматизации на основе ИИ в индустрию кибербезопасности. Новый фреймворк на базе графических процессоров NVIDIA и DPU BlueField позволяет провайдерам кибербезопасности разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта, которые могут мгновенно обнаруживать уязвимости.

NVIDIA Morpheus — это облачный фреймворк кибербезопасности, использующий машинное обучение для выявления и предотвращения угроз и аномалий, которые ранее было невозможно идентифицировать, включая утечки незашифрованных конфиденциальных данных, фишинговые атаки и вредоносное ПО.

Сообщается, что Morpheus в сочетании с DPU BlueField позволяет каждому вычислительному узлу в сети служить датчиком киберзащиты, что дает возможность организациям анализировать каждый пакет со скоростью линии без репликации данных. Традиционные инструменты безопасности на базе ИИ обычно отбирают около пяти процентов данных сетевого трафика, поэтому такие алгоритмы обнаружения угроз оперируют неполными данными.

Заявлено, что разработчики сетевых решений и систем кибербезопасности, партнеры по программному обеспечению, стартапы и производители компьютеров могут уже сейчас подавать заявки на ранний доступ к платформе NVIDIA Morpheus.

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