На европейском рынке решений для умного дома — лучший рост продаж

14 апреля 2021 г., 16:35

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Поставки решений для умного дома в страны Европы по итогам четвертого квартала 2020 г. выросли на 12,2%, — сообщает IDC. C октября по декабрь отгружено свыше 41,3 млн устройств.

После провального первого полугодия локальный рынок начал резкое восстановление. Причем, если в начале года Смарт ТВ оказались в лидерах спада, то уже во втором полугодии это направление показывало лучшую динамику роста.

В странах Центральной и Восточной Европы поставки увеличились на 6,4%, а сегмент видеоразвлечений был основным двигателем. В период пандемии пользовательские предпочтения сместились в сторону средств для улучшения домашнего времяпрепровождения, что не преминуло позитивно отразиться на интересе к решениям для мониторинга и безопасности, термостатам, умному освещению.

Прогнозируется, что в 2025 г. объем европейского рынка «smart home» достигнет почти 210 млн устройств, а среднегодовой рост за период с 2020 по 2025 г. составит 14,94%.

По состоянию на конец прошлого года сегмент решений для видеоразвлечений контролировал 48,4% рынка Европы. В частности, отгружено свыше 20 млн устройств, что на 11,4% больше в годовом сравнении. Благодаря старту продаж Google Chromecast с Google TV и новой Amazon Fire TV Stick поставки цифровых медиа-адаптеров выросли на 35,4%.

Направление умных колонок выросло на 11,9% в штучном выражении и взяло под контроль 35,4% рынка. На первых позиция оставались решения от Amazon и Google.

Сегмент, объединяющий освещение и термостаты, а также продукты для домашней безопасности, вышел на отгрузку свыше 8 млн устройств.

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