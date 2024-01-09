Nvidia анонсувала GeForce RTX Super

9 января 2024 г., 11:25

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Nvidia на виставці CES 2024 представила графічний процесор GeForce RTX SUPER.



Компанія заявила, що нові графічні процесори забезпечують потужність, необхідну для покращення роботи генеративного АІ на ПК, з підтримкою прискорення Nvidia TensorRT для популярної моделі Stable Diffusion XL для робочих процесів перетворення тексту в зображення.



Крім того, як зазначається, чипи RTX підтримують Nvidia RTX Remix для інструментів генерації текстур на основі АІ. А також мікросервіси Nvidia ACE і відеоігри, які використовують технологію Deep Learning Super Sampling для виведення кадрів з вищою роздільною здатністю з вхідних даних з низькою роздільною здатністю.



Nvidia повідомила, що нові відеокарти серії GeForce RTX 40 SUPER для ноутбуків і робочих станцій включають GeForce RTX 4080 SUPER, 4070 Ti SUPER і 4070 SUPER.



Як зазначається, GeForce RTX 4080 SUPER генерує відео зі штучним інтелектом в 1,5 раза швидше, а зображення - в 1,7 раза швидше, ніж графічний процесор GeForce RTX 3080 Ti. Тензорні ядра в графічних процесорах SUPER забезпечують до 836 трильйонів операцій в секунду.



У своїй заяві генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) сказав, що можливість запускати генеративний АІ локально на ПК буде мати вирішальне значення для робочих навантажень, які вимагають конфіденційності, затримки та чутливості до витрат.



Щоб допомогти розробникам максимально ефективно використовувати своє новітнє обладнання з підтримкою АІ, Nvidia також анонсувала новий набір інструментів для розробки АІ під назвою Nvidia AI Workbench.

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