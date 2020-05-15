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Главная » Блоги » Тимур Ягофаров

Тимур Ягофаров

Nvidia A100 – графика не для игр

15 мая 2020 г., 15:08
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Компания Nvidia представила новые чипы A100 на базе архитектуры Ampere, которые изначально ориентированы не на игровое применение, а на облачные платформы.

На моей памяти выступление главы Nvidia Дженсена Хуанга на выставке Computex 2002, когда он поделился своим видением перспектив развития компании. И своей главной целью тогда он видел создание с помощью графических процессоров настолько реалистичного контента, что он не может быть распознан, как компьютерная графика. И вот, похоже, по прошествии почти двух десятков лет, эта цель достигнута и пора ставить новые.

Свидетельством тому стала презентация графического процессора Nvidia A100 на базе архитектуры Ampere, который рассматривается не как игровой, а облачный. Это и не удивительно, сфера облачных вычислений сегодня является одной из наиболее динамично развивающихся, увеличиваясь в среднем на 40% в год. И даже в условиях нынешней пандемии и карантина ведущие гиперскейлеры оказались в фокусе, так как именно они обеспечивали бесперебойное общение миллионов пользователей с помощью потоковых видео- и аудио-сервисов.

Недаром, в фокусе видеоролика с участием главы Nvidia, подготовленного к запуску нового графического процессора, оказалась платформа ускорения вычислений DGX A100. Именно этот «пирог» весом в пару десятков килограмм вытаскивал из своей духовки Дженсен Хуанг. По замыслу Nvidia, такая числодробилка должна совершить переворот в облачных системах, так как позволяет значительно повысить их производительность, сократив энергопотребление.

Во время пресс-брифинга, который  проходил накануне презентации, был приведен пример: одна стойка с DGX A100 стоимостью около 1 млн долл. может заменить несколько десятков серверных стоек на базе самых производительных процессоров, которые обходятся на порядок дороже и чье потребление гораздо выше.

Стоит также отметить и такую перспективную сферу применения новой платформы Nvidia, как производство. О планах сотрудничества в этом направлении заявила BMW, и уже опубликованы видеоролики, посвященные роботизации автосборки на заводах концерна. Речь идет о совершенствовании системы логистики с помощью Software Development Kit (SDK) Nvidia Isaac, которая помогает в разработке и разворачивании роботизированных платформ.

В ключевом докладе главы Nvidia на онлайновой конференции GPU Technology Conference (GTC) 2020 этой теме был посвящен довольно большой раздел.

И поскольку одним из главных предназначений новой платформы Nvidia является создание решений на базе технологии искусственного интеллекта, можно считать, что компания поставила перед собой новую цель, переключившись с создания еще более реалистичной графики на более разумный ИИ.


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