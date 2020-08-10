Новый тренд — экраны 3:2

10 августа 2020 г., 14:56

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Представленный в Украине ультрабук Huawei MateBook X Pro отличается необычным соотношением сторон, которое претендует на то, чтобы стать новым стандартом для бизнес-моделей, так как увеличивает площадь просмотра документов при сохранении компактности.



В объявленной во время онлайновой презентации новинке, пожалуй, самым заметным нововведением стал дисплей, который занимает 91% площади крышки. Этого удалось достичь благодаря тому, что веб-камера переместилась в клавиатурный блок, расположившись по центру верхнего ряда клавиш между F6 и F7. Для обеспечения приватности, камера поднимается над клавиатурой при нажатии и направлена под углом вверх. Что же касается ЖК-панели, то при диагонали 13,9 дюйма она обеспечивает разрешение 3000x2000, ее максимальная яркость 450 нит, уровень контрастности 1500:1, а цветовой охват составляет 100% в системе sRGB.

Стоит отметить, что дисплей является сенсорным и поддерживает управление жестами. В частности, если провести по нему тремя пальцами сверху вниз, активируется меню снятия образа экрана, где доступна возможность очерчивать необходимую зону.

Интересно, что поиски оптимального размера экрана ноутбука не прекращаются, хотя ныне широко распространенные ЖК-панели 16:9 уже так давно удерживают монополию, что все уже забыли, а было ли когда-то иначе. Представленная новинка Huawei — не первый ноутбук с дисплеем с соотношением сторон 3:2. Поэтому поддержка такого решения в премиальном устройстве является свидетельством появления на рынке свежего тренда. Интересно, получит ли он широкую поддержку индустрии? Забегая несколько вперед, отмечу, что в представленных производителем вместе с MateBook X Pro ноутбуках MateBook D 14 и D15 используются традиционые ЖК-матрицы 16:9.

Продолжая знакомство с MateBook X Pro, стоит иметь в виду, что модель относится к категории премиальных ультратонких и легких: ее масса составляет 1,33 кг при толщине 14,6 мм, чего удалось достичь благодаря цельнометаллическому корпусу.

Достаточно высокая производительность обеспечивается процессором Intel Core i7-10510U (10-го поколения) в паре с дискретной графикой Nvidia GeForce MX250 с 2 ГБ GDDR5, на которую система при необходимости автоматически переключается с интегрированной графики UHD Graphics. В оснащении также 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 с частотой 2133 МГц и твердотельный накопитель 1 ТБ NVMe PCIe.

На что еще стоит обратить внимание – достаточно мощная аудиосистема, которая включает четыре динамика, расположенные по бокам от клавиатуры. А для обеспечения качественной видео-конференц-связи имеется четыре микрофона.

Набор портов новинки включает два USB-C, USB 3.0 и аудио-выход 3,5 мм.

Производитель особый акцент делает на удобство взаимодействия своих ноутбуков и смартфонов с помощью функции Huawei Share. Достаточно поднести мобильный терминал к прикрепленной на корпусе NFC-метке, как между устройствами налаживается беспроводной канал передачи данных посредством Wi-Fi с максимальной пропускной способностью 30 Мбит/с. Такое многоэкранное взаимодействие включает экспорт фото и документов, запись образа экрана ноутбука на смартфон и функциональность общего буфера обмена, который работает по клавишному сочетанию Ctrl-C/ Ctrl-V.

Новый ноутбук оснащен батареей мощностью 56 Вт*ч и зарядным устройством на 65 Вт с интерфейсом USB-C, для него заявлена автономность до 13 часов в режиме офисной работы. А 30 минут зарядки Huawei MateBook X Pro вполне хватит на 6 часов работы.

В украинской рознице Huawei MateBook X Pro появится с 14 августа по рекомендованной цене 50 тыс. грн, а в период до 30 августа в комплекте будет идти смартфон Huawei Nova 5T. Лэптоп доступен в двух дизайнах - Space Grey («Космический серый») и Emerald Green («Изумрудно-зеленый»).

Коротко остановимся и на ноутбуках MateBook D 14 и D 15. Они также оснащены FullView-дисплеем с очень тонкими рамками: в D14 ее ширина 4.8 мм, а в D15 – 5.3 мм, Поэтому экран D14 занимает 84% площади крышки, а в D15 этот параметр — 87%. Дисплей базируется на IPS-матрице с разрешением Full HD (1920×1080).

Аппаратная платформа включает процессор AMD Ryzen 5 3500U с графикой Radeon Vega 8, оперативную память DDR4 объемом 8 ГБ и SSD на 256 ГБ (в D15) и 512 ГБ (в D14). Заявлено, что встроенный аккумулятора мощностью 56 Вт*ч обеспечивает до 9,5 ч воспроизведения видео на одной зарядке. В новинках поддерживается технология ускоренной зарядки, которая позволяет за 30 минут пополнить до 53% запаса батареи D 15, а в D 14 – до 46%. Причем для зарядки задействован порт USB-C.

В этих ноутбуках сканер отпечатков встроен в кнопку включения, и также реализована фирменная функция Huawei Share с многоэкранным взаимодействием, чему способствует поддержка интерфейса NFC.

Обе модели MateBook D 15 и D 14 представлены в «Сером» цвете (Space Grey). Рекомендованная цена на Huawei MateBook D 15 (конфигурация R5/8ГБ/256ГБ/Windows Home) — 15 999 грн, на Huawei MateBook D 14 (конфигурация R5/8ГБ/512ГБ/Windows Home) — 17 999 грн. При покупке ноутбуков с 14 по 30 августа покупатель получит беспроводные наушники Freebuds 3i в подарок.

В заключение о рыночных аспектах этого события. Как сообщил Антон Степанюк, директор по маркетингу подразделения Huawei Consumer Business Group в Украине, компания приняла решение об активизации продвижения своих решений на глобальном рынке ноутбуков. Причем этот процесс стартовал еще до пандемии, которая дала этому сегменту дополнительный импульс развития. Выступающий поделился успехами компании, которая значительно нарастила сбыт своих лэптопов в годовом сравнении в I квартале на 123% глобально. А без учета Китая, этот показатель составляет 60%. Прирост продаж оценивается в разы в таких европейских странах, как Польша (в 5 раз), Италия (в 4 раза) и Германия (в 4 раза).

Стоит напомнить, что впервые ноутбуки Huawei были официально представлены в нашей стране около двух лет назад, и до сих пор компания не занималась их активным продвижением. Теперь же Huawei сообщила о том, что серьезна нацелена и на украинский рынок портативных компьютеров, поэтому планирует их продвигать во всей национальной рознице. Ныне презентованные модели — только начало этой экспансии, заявлено, что с 2021 года компания планирует обеспечить локальный рынок поставками всей линейки своих ноутбуков.

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