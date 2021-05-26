Новый стандарт USB-C поднимет мощность зарядки более чем в два раза

26 мая 2021 г., 15:05

Некоммерческая организация USB-IF представила новый стандарт USB Type-C версии 2.1.



Как отмечается, главной особенностью обновленной версии стало увеличение передаваемой мощности со 100 до 240 Вт.



Используемая сейчас спецификация USB-C позволяет передавать до 100 Вт, этого, бывает недостаточно для некоторых ноутбуков, или, скажем, мониторов и принтеров.



Кабели, поддерживающие новый стандарт USB Type-C 2.1, будут идти с маркировкой Extended Power Range (EPR), что означает «расширенный диапазон мощности». Согласно спецификации они должны поддерживать силу тока до 5 ампер и напряжение до 50 вольт.



USB-IF пока не сообщает свои прогнозы, когда прогнозируется внедрение USB Type-C 2.1. Но некоторые наблюдатели полагают, что произойдет это не раньше осени следующего года.

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