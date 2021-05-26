Microsoft, GitHub, Accenture основали Фонд экологичного ПО

26 мая 2021 г., 15:35

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Microsoft, GitHub, Accenture и ThoughtWorks при поддержке Linux Foundation объявили о создании некоммерческой организации Green Software Foundation. Ее цель – создание надежной экосистемы, объединяющей лучшие практики, стандарты, инструменты и специалистов, для стимулирования устойчивого развития индустрии разработки программного обеспечения. Анонс был сделан в рамках конференции Microsoft Build 2021.



Как отмечается, растущее энергопотребление является одной из самых актуальных проблем: на сегодняшний день на центры обработки данных по всему миру приходится 1% мирового спроса на электроэнергию, а в ближайшее десятилетие прогнозируется рост этого показателя до 3-8%. Green Software Foundation будет стремиться помочь разработчикам программного обеспечения внести свой вклад в достижение глобальных целей по сокращению выбросов парниковых газов компаниями ИТ-сектора на 45% к 2030 году в соответствии с Парижским соглашением по климату.



Задачи, которые ставит перед собой Green Software Foundation:



Установление отраслевых стандартов по разработке экологичного программного обеспечения. Создание и принятие подобных стандартов позволит сформировать единый подход к измерению и оценке влияния программного обеспечения на экологию. Кроме того, фонд будет прилагать усилия для направления регуляторной политики в сторону принятия этих стандартов, чтобы обеспечить последовательный подход к решению данной проблемы.



Ускорение инноваций. Необходимо стимулировать создание проектов с открытым исходным кодом и открытыми данными, которые нацелены на создание экологичных приложений. Кроме того, фонд будет работать вместе с некоммерческими партнерами и научными кругами над исследованиями в данной области.



Повышение осведомленности. Одна из основных задач – способствовать информированности компаний и разработчиков об экологичном подходе к разработке программного обеспечения. Чтобы ее решить, необходимо создавать программы для лидеров мнений, организовывать обучение для разработчиков, а также проводить мероприятия для привлечения внимание к данной теме.



Наряду с партнерами-учредителями, к фонду уже присоединились компания Goldman Sachs и некоммерческие организации, включая Leaders for Climate Action, Watt Time и The Green Web Foundation. Организации, которые разделяют приверженность принципам устойчивого развития, могут присоединиться к фонду, чтобы помочь развитию экологичного ПО, внести свой вклад в создание стандартов для всей отрасли и совместно работать над снижением выбросов углекислого газа.



www.greensoftwarefoundation.com.



Ранее в 2020 году в рамках своей глобальной экологической инициативы Microsoft заявила о намерении полностью перейти на отрицательный уровень выбросов углерода к 2030 году. Позже компания также сообщила о том, что к этому же сроку планирует восполнять пресной воды больше, чем потреблять, перейдет к нулевому уровню отходов, а также будет развивать инициативу по сохранению биоразнообразия Земли. За первый год, по подсчетам компании, она уже сократила свой углеродный след на 6%, с 11,6 до 10,9 млн тонн.

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