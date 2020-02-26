Новый монитор AOC обеспечивает кадровую частоту 240 Гц

26 февраля 2020 г., 9:35

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Компания AOC представила монитор AGON AG273QZ с диагональю 27 дюймов (68,6 см) с разрешением QHD (2560×1440), который отличается высокими скоростными характеристиками, включая кадровую частоту 240 Гц и время отклика 0,5 мс (MPRT). Используемая в новинке TN-панель нового поколения характеризуется цветовым охватом 126,4% в системе sRGB и 93,7% для AdobeRGB. Пиковая яркость дисплея составляет 400 нит, устройство сертифицировано для VESA DisplayHDR 400, благодаря чему декодирует и отображает HDR-изображение (High Dynamic Range). Кроме того, технология AMD FreeSync Premium Pro сводит к минимуму задержки, вызванные тональным отображением HDR, а поддержка переменной частоты обновления исключает рывки изображения.

Дизайн монитора включает AOC Light FX: настраиваемое кольцо подсветки RGB LED на задней панели. Ручка в верхнюю часть подставки упрощает переноску дисплея, а с двух сторон монитора находятся держатели для гарнитуры. AG273QZ также поставляется с эргономичной подставкой, которая позволяет регулировать высоту, наклон и поворот. В то же время технология Flicker-Free и режим Low Blue Light сводят к минимуму нагрузку на глаза. Дополнительные функции включают AOC Game Color, AOC Shadow Control, шесть игровых режимов (три из которых настраиваются пользователем), обновленный интерфейс экранного меню и новое программное обеспечение для него (G-Menu).

Монитор AOC AGON AG273QZ появится в продаже в марте 2020 г по ориентировочной цене 18999 грн.

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