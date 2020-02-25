Решения Pure Storage готовы к работе с Anthos от Google Cloud

Компания Pure Storage сообщила о том, что присоединилась к Google Cloud's Anthos Ready Storage Initiative.

Как отмечается, тем самым производитель продемонстрировал, что его решения для хранения данных могут быть развернуты на платформе Anthos в гибридных средах.

Таким образом, Pure расширяет сотрудничество с Google Cloud, что должно помочь клиентам упростить процесс модернизации существующих приложений и разработку новых с использованием простой, масштабируемой и надежной платформы. Благодаря бесшовной интеграции между открытой платформой Google Cloud и all-flash СХД Pure, организации теперь могут уверенно вкладывать средства в индивидуальные решения, созданные специально для реализации стратегии многооблачных вычислений и обеспечения современного опыта работы с данными. я