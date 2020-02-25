Решения Pure Storage готовы к работе с Anthos от Google Cloud

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Компания Pure Storage сообщила о том, что присоединилась к Google Cloud's Anthos Ready Storage Initiative.
Как отмечается, тем самым производитель продемонстрировал, что его решения для хранения данных могут быть развернуты на платформе Anthos в гибридных средах.
Таким образом, Pure расширяет сотрудничество с Google Cloud, что должно помочь клиентам упростить процесс модернизации существующих приложений и разработку новых с использованием простой, масштабируемой и надежной платформы. Благодаря бесшовной интеграции между открытой платформой Google Cloud и all-flash СХД Pure, организации теперь могут уверенно вкладывать средства в индивидуальные решения, созданные специально для реализации стратегии многооблачных вычислений и обеспечения современного опыта работы с данными. я
В компании заявили, что решение Pure Container Storage Interface (CSI) позволит клиентам бесперебойно предоставлять услуги по хранению данных для своих приложений, работающих в контейнерах, на локальной платформе Google Anthos.
С помощью Pure Service Orchestrator от Pure Storage клиенты теперь могут расширить простоту, масштабируемость и надежность платформы Google Anthos вплоть до уровня хранилища.
Pure Service Orchestrator объединяет несколько систем FlashArray и FlashBlade, поддерживающих блочные и файловые массивы хранения данных под одним драйвером CSI, чтобы обеспечить интеллектуальное размещение томов в этом пуле.
Напомним, что Anthos – открытая платформа, позволяющая бизнесу создавать новые и модернизировать существующие приложения и запускать их в любой среде (облачной, на территории заказчика). Платформа построена на открытых технологиях, включая Kubernetes, Istio и Knative, и помогает ускорить разработку приложений.
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