Softprom by ERC займется продвижением решения ThreatMark для борьбы с онлайн мошенничеством

26 февраля 2020 г., 10:25

0

Tweet

Компания Softprom by ERC и ThreatMark, поставщик комплексного решения для предотвращения мошенничества в онлайн-банках, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения, в соответствии с которым Softprom by ERC займется продвижением разработок ThreatMark в странах Европы и СНГ.

ThreatMark была основана в Брно два года назад как лаборатория, специализирующаяся на разработке решений для кибербезопасности и защиты от онлайн-мошенничества. Помимо разработки запатентованных решений для обеспечения безопасности, ThreatMark проводит исследования в области обнаружения вредоносных программ, искусственного интеллекта и поведенческой биометрии, а также применяет результаты своей исследовательской деятельности в производственной среде, в частности в банковских системах.

Идея ThreatMark заключается в том, чтобы создать простую в использовании, легкую в развертывании и в то же время эффективную платформу для обнаружения мошенничества, которая может поддерживать как крупнейших игроков отрасли, так и развертываться в малых и средних предприятиях с ограниченными ресурсами. Вся команда сосредоточена на одном продукте и использует последние разработки в области кибербезопасности.

Основной продукт компании – Anti Fraud Suite (AFS). Это решение для обнаружения мошенничества для цифрового банкинга и платежей является инновационным, многофункциональным и модульным. Оно обеспечивает поведенческое профилирование, включая поведенческую биометрию, анализ риска транзакций и обнаружение угроз в одном механизме анализа на основе машинного обучения.

Решение ThreatMark обрабатывает сотни параметров, которые определяют действия клиентов при открытии новой учетной записи в Интернете, во время входа в систему, а также помогает защитить пользователей во время их взаимодействия с приложениями. Оно анализирует параметры подключения, устройства и сеанса и измеряет взаимодействие пользователей с устройством и приложением.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0

Tweet