Новый комплект разработчика NVIDIA Jetson Nano 2GB стоит $59

6 октября 2020 г., 17:35

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На конференции GTC 2020 было объявлено о расширении семейства продуктов NVIDIA Jetson AI на платформе Edge комплектом разработчика начального уровня по цене $59. Сообщается, что это решение открывает возможности искусственного интеллекта и робототехники для нового поколения студентов, преподавателей и энтузиастов робототехники.

Набор разработчика Jetson Nano 2GB создан для обучения ИИ и изучения его работы через практические проекты в таких областях, как робототехника и умный интернет вещей (IoT). NVIDIA также подготовила бесплатные онлайн программы по обучению и сертификации в области ИИ, которые дополнят множество открытых проектов, практических руководств и видео от тысяч разработчиков в активном сообществе Jetson.

«Если сегодня студенты и инженеры программируют компьютеры, то завтра они будут взаимодействовать и интегрировать искусственный интеллект в роботов, — говорит Дипу Талла (Deepu Talla), вице-президент и директор NVIDIA по edge-вычислениям. — Новый Jetson Nano — это полноценный стартовый ИИ-компьютер, позволяющий на практике обучаться и экспериментировать по невероятно доступной цене».

Комплект разработчика Jetson Nano 2GB — это новейшее решение в семействе NVIDIA Jetson AI для Edge-платформы, в которое входят ИИ-решения от начального уровня до передовых платформ для полностью автономных машин.

Новинка поддерживается комплектом NVIDIA JetPack SDK, который поставляется со средой выполнения контейнера NVIDIA и полной средой разработки программного обеспечения Linux. Это позволяет разработчикам упаковывать свои приложения для Jetson со всеми зависимостями в единый контейнер, предназначенный для работы в любой системе. И в основе лежит тот же самый стек ускоренных вычислений NVIDIA CUDA-X, который применяется для создания передовых ИИ-продуктов в таких областях, как самоуправляемые автомобили, промышленный интернет вещей, здравоохранение, умные города и другие.

Кроме того, благодаря производительности и возможностям запускать разнообразные наборы ИИ-моделей и фреймворков комплект разработчика Jetson Nano 2GB предлагает масштабируемую платформу для обучения и создания ИИ-приложений по мере их совершенствования.

Комплект для разработчиков Jetson Nano 2GB получил поддержку со стороны организаций, предприятий, преподавателей и партнеров по экосистеме встраиваемых вычислительных систем, таких как Tarias Research, Lockheed Martin, Федеральная высшая техническая школа Цюриха, Booz Allen Hamilton и Молодежный клуб Западной Пенсильвании (Boys & Girls Club of Western Pennsylvania).

Заявлено, что комплект разработчика Jetson Nano 2GB будет доступен в конце месяца по цене в $59 в каналах дистрибуции NVIDIA.

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