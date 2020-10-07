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SK hynix представила первые в мире модули памяти DDR5 256 ГБ

7 октября 2020 г., 9:25

SK hynix представила первые в мире модули памяти DDR5 256 ГБ

Компания SK hynix официально объявила о выпуске первых в мире чипов и модулей оперативной памяти DDR5. Отмечается, что производитель начал разработку чипов 16 Гб DDR5 DRAM в ноябре 2018 г.

Новая память нацелена в первую очередь на использование в серверах для ЦОД.

Как отмечается, по сравнению с DDR4 модули на DDR5 демонстрирует скорость передачи данных почти вдвое выше - до 5600 Мбит/с. При этом удалось снизить напряжение питания с 1,2 В до 1,1 В, что привело к понижению энергопотребления почти на 20%.

Как подчеркивает SK hynix, за счет улучшения поддержки системы коррекции ошибок (Error Correcting Code, ECC) надежность работы приложений выросла в 20 раз по сравнению с памятью предыдущего поколения.

Стоит отметить, что стандарт DDR5 был опубликован JEDEC лишь в начале нынешнего года. Согласно данным Omdia, спрос на DDR5 начнет активно расти в следующем году и в 2022 г. она будет занимать уже 10% глобального рынка, а к 2024 г. этот показатель достигнет 43%.

SK hynix сообщила, что уже начала отгружать модули новой памяти отдельным партнерам, однако цены пока не сообщаются.

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