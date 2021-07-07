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Новые точки доступа TP-Link поддерживают Wi-Fi 6

7 июля 2021 г., 10:25
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Новые точки доступа TP-Link поддерживают Wi-Fi 6

Компания TP-Link объявила о старте продаж новых точек доступа EAP620 HD и EAP660 HD с поддержкой Wi-Fi 6.

Потолочная точка доступа EAP620 HD поддерживает PoE+. Общая скорость соединения модели составляет до 1775 Мбит/c — до 574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и до 1201 Мбит/c на частоте 5 ГГц. Благодаря реализации технологий OFDMA и Uplink & Downlink MU-MIMO пропускная способность устройства увеличена в 4 раза по сравнению с возможностями стандарта Wi-Fi 5 (802.11ac). В то же время EAP620 HD легко интегрируется в уже существующие сети Wi-Fi 5 c поддержкой Omada SDN, что создает дополнительные возможности для создания единой бесшовной Wi-Fi сети c централизованным управлением.

Рекомендованная розничная цена TP-Link EAP620 HD составляет 4699 грн.

Модель EAP660 HD имеет все преимущества EAP620 HD, но при этом обеспечивает более высокую скорость соединения — до 1148 Мбит/c на частоте 2,4 ГГц и до 2402 Мбит/c на частоте 5 ГГц. Также у EAP660 HD есть 2,5-гигабитный Ethernet-порт, который поможет значительно увеличить пропускную способность кабельного подключения.

Рекомендованная розничная цена TP-Link EAP660 HD составляет 8499 грн.

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