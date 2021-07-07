Пентагон отменил облачный контракт JEDI на 10 млрд долл.

7 июля 2021 г., 9:25

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Как сообщает CNBC, во вторник министерство обороны США объявило о расторжении контракта на облачные вычисления на 10 млрд долл., который стал предметом судебной тяжбы между Amazon и Microsoft.



Минобороны также объявила о новом контракте и запросила предложения от поставщиков облачных услуг.



Как отмечают наблюдатели, сделка JEDI, или Joint Enterprise Defense Infrastructure, стала одним из самых запутанных контрактов для Министерства обороны США. В пресс-релизе во вторник Пентагон заявил, что «из-за меняющихся требований, увеличения доступности облачных технологий и достижений отрасли контракт JEDI Cloud больше не отвечает выдвинутым ранее потребностям».



Акции Microsoft упали примерно на 0,4% после этой новости, а ценные бумаги Amazon выросли на 3,5% после достижения 52-недельного максимума.



Борьба за облачный проект, похоже, еще не окончена. Пентагон заявил в пресс-релизе, что ему все еще нужны облачные сервисы корпоративного масштаба, и объявил о новом контракте с несколькими поставщиками, в трактовке известной как Joint Warfighter Cloud Capability.



Военное ведомство заявило, что планирует запросить предложения по контракту как от Amazon, так и от Microsoft, добавив, что они являются единственными поставщиками облачных услуг, которые могут удовлетворить его потребности. Но при этом отмечается, что исследования рынка будут продолжены, чтобы увидеть, могут ли другие провайдеры также соответствовать необходимым спецификациям.



Контракт JEDI был предназначен для модернизации ИТ-операций Пентагона для услуг, предоставляемых в течение ближайших 10 лет. Microsoft заключила контракт на облачные вычисления в 2019 году, обойдя Amazon Web Services. Месяц спустя подразделение AWS, подало иск в Федеральный суд США, протестуя против решения. Компания утверждала, что предвзятое отношение президента Дональда Трампа к Amazon и ее тогдашнему генеральному директору Джеффу Безосу повлияло на то, что Пентагон передал контракт Microsoft.



В прошлом году генеральный инспектор Пентагона опубликовал отчет, в котором говорилось, что Белый дом, похоже, никак не повлиял на то, кто выиграл контракт. Однако было отмечено в 313-страничном отчете, опубликованном в апреле 2020 года, что инспектор имел ограниченное сотрудничество со стороны должностных лиц Белого дома на протяжении всего расследования, и в результате не смог полностью завершить свою оценку о неправомерном этическом поведении.



Microsoft заявила в своем блоге во вторник, что понимает решение Пентагона расторгнуть контракт JEDI, но заявила, что судебная тяжба по этому поводу свидетельствует о необходимости реформы системы принятия подобных решений. «За 20 месяцев, прошедших с тех пор, как Министерство обороны выбрало Microsoft в качестве своего партнера по JEDI, были выявлены проблемы, требующие внимания со стороны политиков: когда одна компания может на годы откладывать критически важные технологические обновления для тех, кто защищает нашу страну», написал Тони Таунс-Уитли (Toni Townes-Whitley), президент корпорации Microsoft по регулируемым отраслям США.



Таунс-Уитли добавил, что решение Министерства обороны «не меняет того факта, что не один раз, а дважды, после тщательной проверки профессиональным персоналом по закупкам, Министерство обороны решило, что Microsoft и наши технологии лучше всего соответствуют их потребностям». Кроме того он отметил, что «это не меняет вывода генерального инспектора Пентагона об отсутствии доказательств вмешательства в процесс закупок и того факта, что Министерство обороны и другие федеральные агентства - а точнее, крупные предприятия по всему миру - выбирают Microsoft для поддержки своих потребностей в облачных вычислениях и цифровой трансформации на регулярной основе».



Представитель AWS заявил в своем заявлении: «Мы понимаем решение Министерства обороны США и согласны с ним. К сожалению, присуждение контракта не было основано на существенности предложений, а было результатом внешнего влияния, которому нет места в государственных закупках». Компания заявила, что по-прежнему привержена сотрудничеству с Министерством обороны.



Представитель Пентагона отметил во время телефонного разговора с журналистами, что судебный процесс не обязательно является главной причиной изменения подхода. Но, учитывая, насколько сильно изменился облачный ландшафт за прошедшее время, ведомство определило, что его потребности также изменились.



Пентагон заявил, что его поставщик облачных услуг для нового контракта должен будет соответствовать нескольким критериям, например, работать на всех трех уровнях классификации (т.е. несекретно, секретно или совершенно секретно), быть доступным по всему миру и иметь средства контроля кибербезопасности высшего уровня.



Военное ведомство также заявило, что новый контракт будет рассчитан на срок до пяти лет, включая трехлетний базовый период исполнения и два годичных опциона.



Пентагон ожидает, что JWCC «станет мостом к долгосрочному подходу» и рассчитывает получить прямую экономию в рамках контракта примерно в апреле 2022 года, а также объявить более широкий охват конкурирующих игроков уже в 2025 году.

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