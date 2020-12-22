Что в фокусе CTO AWS

22 декабря 2020 г., 18:05

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Технический директор Amazon Вернер Фогельс (Werner Vogels) в своем выступлении на конференции AWS re:Invent сделал ряд прогнозов в отношении новых направлений развития облака.

Его виртуальный доклад затронул ряд тем, включая новые облачные инструменты для разработчиков и акцент на операционной прозрачности.

В частности он остановился на уроках, полученных в результате воздействия глобальной пандемии. Одним из них была разработка студентов-инженеров из Миланского политехнического университета. Наблюдая длинные очереди в итальянских супермаркетах во время локдауна в марте, они быстро разработали краудсорсинговое приложение, которое направляло местных жителей в нестоль загруженные магазины поблизости.

«Эти приложения разрабатывались не за два-три месяца, а за считанные дни, - отметил Фогельс во время своего выступления в четверг. - Все дело в скорости».

Фогельс также был впечатлен тем, как пандемия меняла образовательные платформы. В качестве примера он привел данные польского стартапа Brainly, который объявил, что использование виртуальной платформы краудсорсинга для обучения выросло со 150 млн. пользователей до пандемии до 350 млн. сегодня.

«Большая часть образования переехала в онлайн, - отметил он. - И это не покинет нас в ближайшее время. Это определенно та область, в которой мы увидим множество инноваций».

По словам Фогельса, технологии также могут влиять на сообщества по всему миру. Однако для этого потребуется больше внимания уделять интерфейсам человек-машина – они сделают технологии более доступными. Это говорит о продолжающемся росте интереса к диалоговым инструментам - тенденции, отмеченной AWS в начале декабря, когда она анонсировала набор новых решений для распознавания голоса.

"Технологии должны быть доступны не только для нас, цифровых знатоков, но и для всех, к примеру, для мелкого фермера из Индонезии" - сказал Фогельс.

Упоминание Фогельсом индонезийских фермеров не было случайным. Он действительно разговаривал с фермерами в Индонезии. Технический директор Amazon ведет новую серию видео под названием «Now Go Build», в которой он путешествует по Европе, Африке и Юго-Восточной Азии, исследуя, как люди решают некоторые из самых насущных проблем мира.

Помимо того, что Фогельс уделил особое внимание доступности технологий, он также поразмышлял в своем выступлении о том, в каком направлении они движутся. Две из таких областей, которые он выделил особо, были квантовые вычисления и аэрокосмическая промышленность.

Для помощи клиентам облачных вычислений, которые хотят экспериментировать с квантовыми алгоритмами, работающими на платформе AWS, компания в августе официально запустила свою службу квантовых вычислений Amazon Bracket. Кроме того, Amazon также разрабатывает собственный квантовый компьютер, для чего активно привлекает ученых-исследователей.

«В ближайшие год или два мы увидим, что среда разработки программного обеспечения резко изменится, - сказал Фогельс во время краткого обсуждения интереса AWS к квантовой сфере. - Это определенно та область, в которой AWS должна быть, потому что мы действительно хотим избавиться от тяжелой работы».

AWS особенно заинтересована в своем присутствия в аэрокосмической отрасли, чтобы использовать возможности в этом секторе. В июне компания открыла новый бизнес по производству аэрокосмических и спутниковых решений. Его возглавит Тереза Карлсон (Teresa Carlson), руководящая практикой AWS в государственном секторе.

Стратегия AWS в аэрокосмической сфере базируется на микроспутниках. Так, проект Kuiper Amazon предусматривает размещение около 3200 спутников на низкой орбите вокруг Земли для улучшения предоставления интернет-услуг. Ожидается также, что в ближайшие годы десятки тысяч спутников будут запущены другими компаниями. AWS уже построила шесть специализированных наземных станций по всему миру, которые будут использоваться для связи с орбитальными системами.

«Мы полностью демократизировали доступ к спутникам, - сказал Фогельс. - Это поможет людям во всем мире получить доступ к важнейшим цифровым услугам. Облако теперь побеждает в космосе».

Вернер Фогель у модели квантового компьютера AWS

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