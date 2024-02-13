Головне управління розвідки Міноборони підтверджує використання окупантами терміналів Starlink

13 февраля 2024 г., 14:25

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно підтвердило використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими окупантами на фронті.

Радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї одшбр зс рф.

Окупаційні війська 83-ї десантно-штурмової бригади терористичної росії діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив, що масштаб використання росіянами терміналів Starlink на війні зростає. “Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру”, ― заявив він.

Також ГУР МО інформує: держава-агресор закуповує засоби зв’язку, зокрема й термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах.

У свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв’язку Starlink. За словами одного із загарбників, “арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…”, а вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів.

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