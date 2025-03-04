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Спеціальнні умови на програму CIO Open the Future Pro тільки до 8 березня! 

4 марта 2025 г., 12:39
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CIO Open the Future Pro – програма вдосконалення для ІТ-директорів

Компанія CIOneer нагадує, що до 8 березня ще діє спеціальна ціна на програму професійного розвитку ІТ-директорів - ”CIO Open the Future Pro”.

Цільовою аудиторією сьомої програми ”CIO Open the Future Pro є ІТ-директори, які фокусуються на подальшому розвитку існуючих компетенцій та здобутті нових знань. 

Програма буде проходити у травні-червні 2025 року, для групи з 20 учасників, і містить 12 онлайн-модулів.
 
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Підкреслюється, що програма CIO Open the Future Pro складається з теоретичних матеріалів – 50% та кейсів – 50%.
 
Сесії будуть проходити у четвер з 18:00 до 21:30, п'ятницю з 18:00 до 21:30 та останню суботу програми з 10:00 до 18:00. 
 
Додатково у програмі:
 
● Бізнес-кейси.

● Кейси з реальних проектів, у тому числі неуспішні.

● Розбір проектів та ситуацій учасників.

● Закрита група у соціальній мережі для учасників курсу.

● Спеціальна сесія для учасників від менторів програми.
 
 
Вартість курсу (без ПДВ) для фізичних та юридичних осіб:
 
до 8 березня 2025 року - 35 000 гривень;
 
до 8 квітня 2025 року - 40 500 гривень;
 
до 8 травня 2025 року - 45 000 гривень.
 
 
Направити заявку на участь у програмі можна на сторінці проекту https://www.cioneer.com/cio-open-the-future-pro або надіславши листа на електронну пошту [email protected]

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