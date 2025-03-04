Спеціальнні умови на програму CIO Open the Future Pro тільки до 8 березня! 

4 марта 2025 г., 12:39

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Компанія CIOneer нагадує, що до 8 березня ще діє спеціальна ціна на програму професійного розвитку ІТ-директорів - ”CIO Open the Future Pro”.

Цільовою аудиторією сьомої програми ”CIO Open the Future Pro є ІТ-директори, які фокусуються на подальшому розвитку існуючих компетенцій та здобутті нових знань.

Програма буде проходити у травні-червні 2025 року, для групи з 20 учасників, і містить 12 онлайн-модулів.

Як правильно вбудувати ІТ в бізнес





Продуктовий менеджмент





E-commerce





FinTech +





Фінанси в ІТ





Cybersecurity





ERP: показання, спосіб застосування, побічні ефекти





Як будувати сервісну ІТ компанію





Керування складними IT командами





Використання сили даних у бізнесі





Кар'єра CIO





Провали CIO

Підкреслюється, що програма CIO Open the Future Pro складається з теоретичних матеріалів – 50% та кейсів – 50%.

Сесії будуть проходити у четвер з 18:00 до 21:30, п'ятницю з 18:00 до 21:30 та останню суботу програми з 10:00 до 18:00.

Додатково у програмі:

● Бізнес-кейси.





● Кейси з реальних проектів, у тому числі неуспішні.





● Розбір проектів та ситуацій учасників.





● Закрита група у соціальній мережі для учасників курсу.





● Спеціальна сесія для учасників від менторів програми.

Вартість курсу (без ПДВ) для фізичних та юридичних осіб:

до 8 березня 2025 року - 35 000 гривень;

до 8 квітня 2025 року - 40 500 гривень;

до 8 травня 2025 року - 45 000 гривень.

Направити заявку на участь у програмі можна на сторінці проекту https://www.cioneer.com/cio-open-the-future-pro або надіславши листа на електронну пошту [email protected]

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