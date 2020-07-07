Новая жидкометаллическая батарея функционирует при комнатной температуре

7 июля 2020 г., 16:55

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В Инженерной школе Кокрелла при Университете штата Техас (UT) в г. Остин исследователи создали полностью жидкометаллическую батарею, работающую при комнатных температурах. По их заявлению, этот новый тип батарей свободен от ключевых недостатков существующих решений и объединяет в себе многие их преимущества, включая высокую энергоёмкость, стабильность и гибкость.

Металлические электроды в этой батарее переходят в жидкое состояние при температуре 20 °С. Это значительное достижение, учитывая, что современные жидкометаллические батареи работают только будучи нагретыми выше 240 градусов Цельсия.

Новая батарея обещает превзойти по ёмкости нынешние литий-ионные источники питания портативной электроники. Она также может заряжаться и высвобождать энергию в несколько раз быстрее. Жидкие компоненты позволяют легко наращивать или уменьшать, по необходимости, возможности батареи. Подобная гибкость позволяет использовать эти батареи везде, от смартфонов и часов до инфраструктуры распределения возобновляемой энергии.

В качестве анода в ней использован сплав калия и натрия, а в качестве катода — сплав на основе галлия. В статье, недавно опубликованной журналом Advanced Materials, исследователи UT утверждают, что применяя другие материалы можно создать батарею с еще более низкими температурами плавления.

Следующий шаг к увеличению мощности батареи заключается в улучшении проводимости электролитов — это поможет ей лучше конкурировать с высокотемпературными жидкометаллическими устройствами. Также требуется найти функциональную альтернативу дорогостоящему галлию, что позволит снизить затраты на производство жидких батарей.

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