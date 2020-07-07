Квартальная прибыль Samsung за год выросла до 6,82 млрд долл., на фоне снижения выручки

7 июля 2020 г., 16:15

Компания Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2020 года.



Консолидированная выручка компании за этот период составила приблизительно 52 триллиона корейских вон или 42,62 млрд долл., а консолидированная операционная прибыль – 8,1 триллионов корейских вон (6,82 млрд долл.).



Представленные цифры основаны на данных о консолидированных финансовых результатах, подсчитанных по Международным стандартам финансовой отчетности (K-IFRS). Правила оглашения финансовой информации Южной Кореи не позволяют разглашать точную сумму прибыли.



В первом квартале нынешенго года показтели были 55,33 и 6,45 трлн вон, во II кв. 2019 г. - 56,13 и 6,60 трлн вон.

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