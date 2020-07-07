 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 27 (1223)

28.06 - 05.07

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Квартальная прибыль Samsung за год выросла до 6,82 млрд долл., на фоне снижения выручки

7 июля 2020 г., 16:15

Квартальная прибыль Samsung за год выросла до 6,82 млрд долл., на фоне снижения выручки

Компания Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2020 года.

Консолидированная выручка компании за этот период составила приблизительно 52 триллиона корейских вон или 42,62 млрд долл., а консолидированная операционная прибыль –  8,1 триллионов корейских вон (6,82 млрд долл.).

Представленные цифры основаны на данных о консолидированных финансовых результатах, подсчитанных по Международным стандартам финансовой отчетности (K-IFRS). Правила оглашения финансовой информации Южной Кореи не позволяют разглашать точную сумму прибыли.

В первом квартале нынешенго года показтели были 55,33 и 6,45 трлн вон, во II кв. 2019 г. - 56,13 и 6,60  трлн вон.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  