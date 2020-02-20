Новая инфраструктура улучшит прозрачность технологий IoT

20 февраля 2020 г., 14:45

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Группа исследователей из Университета Карнеги-Меллона (штат Пенсильвания) объявила о выпуске приложения Internet of Things (IoT) Assistant и создании инфраструктуры для обеспечение прозрачности Интернета Вещей.

C их помощью пользователи смартфонов на базе Android или iOS всегда смогут узнать о том, какие IoT-устройства их окружают и какую информацию они собирают. Если обнаруженные приложением устройства предлагают опции приватности, например, запрашивают разрешение на сбор данных, IoT Assistant позволяет сделать нужный выбор.

Сегодня, на улицах можно увидеть знаки, предупреждающие, что ведётся видеонаблюдение. Однако, ведущий исследователь проекта IoT Assistant, профессор Норман Садех (Norman Sadeh), полагает, что этого недостаточно.

«Эти знаки ничего не говорят о том, что делается с вашей съемкой, как долго она будет храниться, применяется ли к ней распознавание лиц или с кем это будет делиться, — говорит Садех. — Нормативные акты, такие как GDPR и CCPA, обязывают не только более ясно сообщать о присутствии этих технологий и о том, что они собирают, но и предоставлять людям некоторый контроль над тем, что собирается и как это может использоваться».

Владельцы IoT-устройств могут использовать облачный портал для публикации данных о присутствии их IoT-оборудования в официальных реестрах, охватывающих разные районы. С помощью подобных реестров организации, такие как операторы торговых центров, владельцы магазинов, университеты, и отдельные индивидуумы могут контролировать состояние IoT-технологий в своей окрестности.

Разработчики постарались сделать такую облачную инфраструктуру реестров простой в использовании, снабдив её готовыми шаблонами для распространённых разновидностей IoT-оборудования. «Мы сделали всю работу за вас, — говорит Садех. — Все, что нужно сделать вам, это начать добавлять свои ресурсы IoT для соблюдения сегодняшних законов об охране приватности».

Финансирование этого проекта осуществлялось в рамках программы исследований приватности Brandeis агентства DARPA, а также программы Secure and Trustworthy Cyberspace Национального научного фонда США.

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