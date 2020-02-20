В финансовом сегменте в 2019 г. было скомпрометировано более 1 млрд пользовательских записей

20 февраля 2020 г., 14:15

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Компания InfoWatch опубликовала результаты сравнительного исследования утечек информации из организаций финансовой сферы.

В 2019 году более чем в 27 раз увеличился объем утечек персональных данных и платежной информации, скомпрометированных в результате неосторожности или неправомерных действий персонала банков, страховых компаний, других организаций финансового сегмента, а также в результате активности внешних злоумышленников. По совокупности всех этих действий за год скомпрометировано более 1,04 млрд пользовательских записей.

По данным экспертов, за прошедший год в мире зафиксировано 218 утечек конфиденциальной информации в финансовом секторе, что на 7,9% больше, чем годом ранее. Такое количество инцидентов составляет 8,7% от всех утечек, зарегистрированных в мире в прошлом году. В 2018 г. доля утечек из финансовых компаний в общем распределении была немного выше — 8,9%. Объясняется это тем, что за последний год опережающими темпами росло число утечек в государственных и муниципальных организациях, а также в таких отраслях, как промышленность и транспорт.

В финансовом секторе традиционно высока доля утекших платежных данных, то есть сведений банковских карт, необходимых для совершения транзакций. В мире среди всех скомпрометированных записей из финансового сектора она составляет 26,1% в мире. Утечки информации, содержащей персональные данные, для финансовых и страховых компаний в глобальном масштабе составили 64,5%. Менее чем в 10% случаев утечек были скомпрометированы сведения, составляющие коммерческую тайну.

Аналитики пришли к выводу о том, что основная часть утечек в финансовом сегменте происходит в результате умышленных действий или неосторожности сотрудников компаний. При этом, если в общей совокупности отраслей во всем мире доля таких утечек в последние годы снизилась (2018 г. — 61%, 2019 г. — 54%), то в финансовой сфере наблюдается рост — 45% в 2018 году против 63% в прошлом году.

Основным каналом утечки данных остается сеть — в финансовом сегменте на нее приходится 83,2%.

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