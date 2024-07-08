IDC визначила три сфери, де GenAI матиме найбільший вплив на бізнес-моделі організацій

8 июля 2024 г., 11:45

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Нещодавнє опитування IDC покупців технологій у всьому світі показало, що прийняття технологічних рішень, фінансові та операційні системи, а також залучення, досвід і підтримка клієнтів - це три сфери бізнесу, де генеративний штучний інтелект, найімовірніше, вплине на майбутню конкурентну позицію або бізнес-модель їхньої організації. Опитування, проведене International Data Дослідження також виявило помітні відмінності в очікуваннях у різних географічних регіонах.



Покупці технологій у Північній Америці визначили фінансові та операційні бізнес-системи, як ті, на що, найімовірніше, вплине GenAI. Їхні колеги в Західній Європі зазначили, що це ІТ-технології та процес прийняття рішень щодо бізнес-ліній. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні учасники опитування вважають, що GenAI найбільше вплине на залучення клієнтів, їхній досвід та підтримку.



"Результати опитування підтверджують, що застосування GenAI в різних бізнес-функціях буде широким, а його вплив охопить широкий спектр конкурентних і бізнес-моделей, - підкреслив Метт Акаро (Matt Acaro), директор з досліджень інструментів і технологій комп'ютерного зору в галузі AI в IDC. - Ще одна річ, яку підкреслюють результати, - це здатність GenAI обробляти, розуміти та отримувати цінність з широкого спектру джерел даних - це його справжня суперсила. Саме ця здатність дозволяє інтегрувати моделі та додатки GenAI в різні бізнес-процеси та робочі процеси, а також використовувати їх у роботі з клієнтами. Ми очікуємо, що в міру того, як організації набуватимуть більшого досвіду роботи з технологіями GenAI, вони використовуватимуть набуті знання для розгортання AI в нових сферах".



На додаток до трьох сфер бізнесу, на які GenAI, найімовірніше, вплине найбільше, в опитуванні розглядалися ще чотири сфери: залучення клієнтів і продажі; дизайн і розробка продуктів; прийняття рішень на основі даних; таланти і кадрове забезпечення. Залучення та продаж клієнтів, а також пошук та підбір персоналу виявилися двома сферами бізнесу, на які GenAI вплине найменше.

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