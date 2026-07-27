Велика Британія посилює закупівлю українських дронів

Україна та Велика Британія вибудовують довготривале і взаємовигідне оборонне партнерство. Ключові напрями співпраці – посилення захисту українського неба, підтримка повітряних спроможностей, протидія російським дронам і закупівля українських безпілотників для Сил оборони.
Про це йшлося під час першої розмови тимчасово виконуючого обов’язки Міністра оборони України Євгенія Хмари з Міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом.
Серед широкого кола питань сторони обговорили закупівлю українських дронів для потреб Сил оборони через ERA Loan – за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Йдеться, зокрема, про дрони-перехоплювачі, middle strike та deep strike.
Євгеній Хмара подякував Великій Британії за лідерство і готовність розвивати новий рівень оборонної співпраці з Україною.
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