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Велика Британія посилює закупівлю українських дронів

27 июля 2026 г., 8:15
Україна та Велика Британія вибудовують довготривале і взаємовигідне оборонне партнерство. Ключові напрями співпраці – посилення захисту українського неба, підтримка повітряних спроможностей, протидія російським дронам і закупівля українських безпілотників для Сил оборони.

Про це йшлося під час першої розмови тимчасово виконуючого обов’язки Міністра оборони України Євгенія Хмари з Міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом.

Серед широкого кола питань сторони обговорили закупівлю українських дронів для потреб Сил оборони через ERA Loan – за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Йдеться, зокрема, про дрони-перехоплювачі, middle strike та deep strike.

Євгеній Хмара подякував Великій Британії за лідерство і готовність розвивати новий рівень оборонної співпраці з Україною.

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