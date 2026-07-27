NVIDIA, Microsoft, IBM та інші гіганти виступають на захист відкритих моделей AI

27 июля 2026 г., 9:35

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Як повідомляє Reuters, провідні технологічні компанії, серед яких NVIDIA, Microsoft, Meta Platforms та IBM, звернулися з відкритим листом до американських законодавців із закликом утриматися від передчасних обмежень щодо моделей AI з відкритим кодом (open-source). Лист, підписаний понад двома десятками компаній та галузевих груп, було опубліковано в соціальній мережі X.

У зверненні, до якого долучився виконавчий директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), наголошується, що загороджувальні заходи щодо відкритих моделей загрожують придушенням конкуренції та переміщенням інновацій за кордон. Звернення стало реакцією на дискусію між прибічниками відкритих технологій та прихильниками закритих AI-моделей, таких як продукти компаній OpenAI та Anthropic.

Керівники корпорацій у Кремнієвій долині дедалі частіше висловлюють незадоволення високою вартістю закритих платформ та жорсткими обмеженнями на їх використання. Зокрема, очільники Microsoft та оборонного підрядника Palantir Technologies публічно наголошують, що використання відкритих моделей у власних дата-центрах замовників дозволяє контролювати витрати. Крім того, платформа розробки Hugging Face заявила, що під час нещодавньої кібератаки на її інфраструктуру була змушена залучити китайську відкриту модель, оскільки закриті інструменти мають суворі програмні заборони на використання в оборонних та кіберзахисних завданнях.

Поштовхом до посилення регуляторного тиску стала інцидентність із кібератакою, пов'язаною з AI-моделлю OpenAI, після чого члени Конгресу США запропонували законопроєкт про обов'язкове впровадження механізмів екстреного відключення (kill switch) для розробок у сфері AI. Водночас адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість запровадження санкцій проти китайських розробників відкритих моделей через звинувачення у викраденні американських закритих технологій.

У спільному листі NVIDIA та її партнери визнають ризики інтелектуальної крадіжки, проте наполягають, що їх потрібно вирішувати через точкові правові та комерційні механізми, а не через тотальні заборони. Вони підкреслили, що використання виключно закритих систем не гарантує безпеки через загрозу внутрішніх збоїв та витоків, тоді як відкриті моделі дозволяють широкій спільноті дослідників виявляти вразливості та вдосконалювати захист у реальному часі.

Публічний виступ великих технологічних компаній на захист моделей із відкритим кодом знаменує новий етап протистояння всередині технологічного сектору США. На тлі стрімкого подорожчання інфраструктури AI та прагнення великого бізнесу до технологічної незалежності, закриті екосистеми на кшталт OpenAI втрачають монополію. Для таких гравців, як NVIDIA та Microsoft, підтримка відкритих моделей є стратегічно вигідною, оскільки вона стимулює попит на обчислювальні потужності та серверне обладнання без прив'язки до єдиного розробника софту.

Водночас конфлікт оголює серйозну геополітичну та безпекову дилему для уряду США. Намагання законодавців запровадити суворе регулювання та «важелі вимкнення» через загрози кібератак можуть сповільнити американський технологічний сектор, тоді як розробники з Китаю активно насичують глобальний ринок власними відкритими рішеннями. Уніфікація безпекових стандартів через співпрацю з відкритою спільнотою розробників стає для США ключовим інструментом збереження лідерства у сфері AI.

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