Шість областей України отримали потужні системи накопичення енергії на 1 МВт

27 июля 2026 г., 10:25

Зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міністерства енергетики України до енергетичних об'єктів і закладів охорони здоров'я Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Херсонської областей доставлено сучасні системи накопичення енергії ємністю 1 МВт. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, загальна вартість переданого обладнання становить понад 9 млн євро. Системи накопичення енергії надала швейцарська компанія Tetra Laval International SA.

“Накопичувачі забезпечать безперебійну роботу об'єктів критичної інфраструктури та підвищать надійність електропостачання теплових електростанцій, гідроенергетичних об'єктів і регіональних лікарень”, - зазначив очільник Міненерго.

Швейцарія продовжує системно підтримувати український енергетичний сектор, допомагаючи зміцнювати його стійкість в умовах постійних російських атак.

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