Нова лінійка хронотермостатів Sensys HD з Wi-Fi Gateway - смарт-комфорт у оселі 

29 июня 2022 г., 13:31

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Компанія Ariston продовжує представляти технічні новинки у сфері забезпечення комфорту оселі та смарт клімат-контролю у кращих традиціях розумних будинків.



Запуск нової лінійки Sensys HD є відповіддю на попит серед клієнтів на продукти, що допомагають досягти найвищого комфорту найефективнішим та інтуїтивно зрозумілим способом.



Завдяки своїм розширеним можливостям нова лінійка дозволяє створювати індивідуальні умови опалення за допомогою багатотемпературного налаштування та управління кількома зонами, оптимізувати споживання енергії та заощадити кошти на опалення оселі.



Відрізняючись витонченим дизайном, елегантними матеріалами та високотехнологічним інтерфейсом, Sensys HD не тільки спрощує повсякденне життя завдяки контролю комфорту, але й додасть елемент вишуканості у будь-який будинок.



Sensys HD пропонує простий у використанні центр керування з розширеними функціями, які дозволяють створювати індивідуальні можливості опалення та керувати налаштуваннями опалення максимально зручним способом, як, наприклад, створення щоденного і тижневого графіку температури, щоб завжди мати необхідну температуру в потрібний час, а також вибір між різними режимами та спеціальними функціями, залежно від потреб користувача (беззвучний режим HHP, режим Holiday, функція Comfort, функція Auto тощо).



Дизайн нової лінійки створений італійським дизайнером та представлений у двох кольорах, чорному та білому, характеризується інноваційними матеріалами, сенсорними кнопками та великим кольоровим ЖК-дисплеєм з високою роздільною здатністю, а також панеллю керування з підсвічуванням, яка забезпечує ідеальну читабельність навіть у темряві.



Крім того, завдяки своєму вдосконаленому алгоритму, новий хронотермостат дозволяє системі опалення працювати максимально ефективно, а зручні для читання графіки та діаграми допоможуть відстежувати споживання та витрати, щоб користувач міг оптимізувати використання енергії та зробити внесок у екологічне майбуття нашої планети.



Sensys HD може стати шляхом до світу розумного будинку та спростити повсякденне життя, просто додавши Ariston Wi-Fi Gateway (у версії Sensys HD NET він вже встановлений). Управління за допомогою додатку Ariston NET дозволяє користувачу керувати опаленням, де б він не знаходився, заощаджувати до 25% коштів на опалення та отримувати технічну підтримку через смартфон. З Ariston NET користувач також може керувати своїм особистим комфортом за допомогою функції голосового контролю та на основі температури в приміщенні та на вулиці завдяки функції NetWeather.



Sensys HD від Ariston робить оселю більш сучасною, стильною та комфортною.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист