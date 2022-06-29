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Arm анонсувала мобільні ядра GPU з апаратною підтримкою ray tracing

29 июня 2022 г., 13:05
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Компанія Arm представила оновленні ядра CPU та GPU для мобільних пристроїв.

Серед конструкцій чіпів, які дебютували, є новий флагманський GPU-модуль, відомий як Immortalis-G715. Очікується, що наступного року він вже зʼявиться у мобільних пристроях. За даними Arm, це ядро може забезпечити на 15% більш високу продуктивність, ніж попередня розробка.
Arm анонсувала мобільні ядра GPU з апаратною підтримкою ray tracing
Найбільша оптимізація продуктивності Immortalis-G715 пов'язана з підтримкою апаратного рівня алгоритмів з трасуванням променів. До недавнього часу ця технологія підтримувалася лише у ПК-системах, оскільки вона потребує значних обчислювальних ресурсів для запуску.

Попередній флагманський графічний процесор Arm також працював з алгоритмами ray tracing, однак підтримка була лише на рівні програмного забезпечення, тоді як Immortalis-G715 включає оптимізацію на апаратному рівні.

"Ray tracing на Immortalis-G715 використовує лише 4% зони ядра шейдера, при цьому забезпечуючи понад 300% покращення продуктивності за допомогою апаратного прискорення", підкреслив Енді Крейген (Andy Craigen), директор управління продуктами Arm.

Зазначено, що у Immortalis-G715 також додана підтримка інструкції Matrix Multiply, яка забезпечує покращення машинного навчання (ML) для просунутих випадків використання ML на мобільних пристроях, включаючи обчислювальну фотографію та покращення зображень.

Arm анонсувала мобільні ядра GPU з апаратною підтримкою ray tracing
До Immortalis-G715 приєднується також новий Mali-G715, який підтримує техніку візуалізації, так звану методику затінення змінної швидкості (variable rate shading) - вона може збільшити частоту кадрів відеоігор та підвищити енергоефективність в процесі обробки зображення. За даними Arm, Mali-G715 забезпечує 15% покращення продуктивності та економії енергії, у порівнянні з попередником.

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