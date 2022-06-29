Arm анонсувала мобільні ядра GPU з апаратною підтримкою ray tracing

29 июня 2022 г., 13:05

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Компанія Arm представила оновленні ядра CPU та GPU для мобільних пристроїв.

Серед конструкцій чіпів, які дебютували, є новий флагманський GPU-модуль, відомий як Immortalis-G715. Очікується, що наступного року він вже зʼявиться у мобільних пристроях. За даними Arm, це ядро може забезпечити на 15% більш високу продуктивність, ніж попередня розробка.



Найбільша оптимізація продуктивності Immortalis-G715 пов'язана з підтримкою апаратного рівня алгоритмів з трасуванням променів. До недавнього часу ця технологія підтримувалася лише у ПК-системах, оскільки вона потребує значних обчислювальних ресурсів для запуску.



Попередній флагманський графічний процесор Arm також працював з алгоритмами ray tracing, однак підтримка була лише на рівні програмного забезпечення, тоді як Immortalis-G715 включає оптимізацію на апаратному рівні.



"Ray tracing на Immortalis-G715 використовує лише 4% зони ядра шейдера, при цьому забезпечуючи понад 300% покращення продуктивності за допомогою апаратного прискорення", підкреслив Енді Крейген (Andy Craigen), директор управління продуктами Arm.

Зазначено, що у Immortalis-G715 також додана підтримка інструкції Matrix Multiply, яка забезпечує покращення машинного навчання (ML) для просунутих випадків використання ML на мобільних пристроях, включаючи обчислювальну фотографію та покращення зображень.



До Immortalis-G715 приєднується також новий Mali-G715, який підтримує техніку візуалізації, так звану методику затінення змінної швидкості (variable rate shading) - вона може збільшити частоту кадрів відеоігор та підвищити енергоефективність в процесі обробки зображення. За даними Arm, Mali-G715 забезпечує 15% покращення продуктивності та економії енергії, у порівнянні з попередником.

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