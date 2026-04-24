«Від хаосу до прозорості: контроль ІТ-активів та виконання технічних вимог з ITS Inventory» - 30 квітня 

24 апреля 2026 г., 18:58
0 
 

«Від хаосу до прозорості: контроль ІТ-активів та виконання технічних вимог з ITS Inventory» - 30 квітня

Як навести лад у ІТ-активах і отримати повний контроль над інфраструктурою? Дізнайтеся на новому вебінарі від IT Specialist

ІТ-інфраструктура компаній швидко зростає, але разом із цим зростає і хаос. Сервери, робочі станції, мережеве обладнання, доступи — усе це часто існує в різних системах або взагалі не враховується централізовано. Внаслідок цього компанія не має повної картини власних активів.

Відсутність прозорості створює ризики: порушення технічних вимог, складність аудитів, вразливості в безпеці та проблеми з контролем доступу. І головне — ці проблеми зазвичай виявляються вже після інциденту.

Щоб уникнути негативних наслідків, бізнес переходить до централізованих систем обліку та управління ІТ-активами. Рішення ITS Inventory від IT Specialist допомагає об’єднати розрізнені дані, автоматизувати контроль і забезпечити повну видимість інфраструктури в режимі реального часу.

На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 30 квітня 2026 року, експерти покажуть, як перейти від хаотичного обліку до структурованої системи управління ІТ-активами.

Тема події:

«Від хаосу до прозорості: контроль ІТ-активів та виконання технічних вимог з ITS Inventory»

Програма вебінару

Ви дізнаєтесь:
    • як організувати централізований облік ІТ-активів у компанії;
    • яке місце ITS Inventory займає в ІТ-ландшафті організації;
    • як об’єднати розрізнені дані в єдину систему;
    • як автоматизувати контроль відповідності технічним вимогам;
    • які типові проблеми виникають при управлінні ІТ-активами;
    • як працює система на практиці під час live demo.

Під час вебінару буде продемонстровано практичний підхід до використання ITS Inventory та показано, як побудувати прозору систему контролю ІТ-активів без зайвих ручних процесів.

Для кого?

Вебінар буде корисним для:
    • ІТ-директорів та керівників ІТ-напрямів;
    • фахівців з інформаційної безпеки;
    • системних адміністраторів та інженерів;
    • бізнес-аналітиків і технічних спеціалістів;
    • компаній, що прагнуть впорядкувати ІТ-активи та підвищити контроль над інфраструктурою.

Про організаторів

IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки з власним SOC, експертизою у міжнародних аудитах (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивним підходом до захисту.

New Side — рекламне агентство повного циклу з досвідом реалізації понад 120 проєктів у сфері digital, брендингу та продакшну.

Деталі події

Дата: 30 квітня 2026 року
Час: 15:00–16:00 (за київським часом)
Формат: онлайн
Участь: безкоштовна за попередньою реєстрацією

