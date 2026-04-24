«Від хаосу до прозорості: контроль ІТ-активів та виконання технічних вимог з ITS Inventory» - 30 квітня 

|0
Як навести лад у ІТ-активах і отримати повний контроль над інфраструктурою? Дізнайтеся на новому вебінарі від IT Specialist
ІТ-інфраструктура компаній швидко зростає, але разом із цим зростає і хаос. Сервери, робочі станції, мережеве обладнання, доступи — усе це часто існує в різних системах або взагалі не враховується централізовано. Внаслідок цього компанія не має повної картини власних активів.
Відсутність прозорості створює ризики: порушення технічних вимог, складність аудитів, вразливості в безпеці та проблеми з контролем доступу. І головне — ці проблеми зазвичай виявляються вже після інциденту.
Щоб уникнути негативних наслідків, бізнес переходить до централізованих систем обліку та управління ІТ-активами. Рішення ITS Inventory від IT Specialist допомагає об’єднати розрізнені дані, автоматизувати контроль і забезпечити повну видимість інфраструктури в режимі реального часу.
На безкоштовному вебінарі, який відбудеться 30 квітня 2026 року, експерти покажуть, як перейти від хаотичного обліку до структурованої системи управління ІТ-активами.
Тема події:
«Від хаосу до прозорості: контроль ІТ-активів та виконання технічних вимог з ITS Inventory»
Програма вебінару
Ви дізнаєтесь:
• як організувати централізований облік ІТ-активів у компанії;
• яке місце ITS Inventory займає в ІТ-ландшафті організації;
• як об’єднати розрізнені дані в єдину систему;
• як автоматизувати контроль відповідності технічним вимогам;
• які типові проблеми виникають при управлінні ІТ-активами;
• як працює система на практиці під час live demo.
Під час вебінару буде продемонстровано практичний підхід до використання ITS Inventory та показано, як побудувати прозору систему контролю ІТ-активів без зайвих ручних процесів.
Для кого?
Вебінар буде корисним для:
• ІТ-директорів та керівників ІТ-напрямів;
• фахівців з інформаційної безпеки;
• системних адміністраторів та інженерів;
• бізнес-аналітиків і технічних спеціалістів;
• компаній, що прагнуть впорядкувати ІТ-активи та підвищити контроль над інфраструктурою.
Про організаторів
IT Specialist — провідний інтегратор технологій кібербезпеки з власним SOC, експертизою у міжнародних аудитах (PCI DSS, ISO/IEC 27001, SWIFT) та превентивним підходом до захисту.
New Side — рекламне агентство повного циклу з досвідом реалізації понад 120 проєктів у сфері digital, брендингу та продакшну.
Деталі події
Дата: 30 квітня 2026 року
Час: 15:00–16:00 (за київським часом)
Формат: онлайн
Участь: безкоштовна за попередньою реєстрацією
|0