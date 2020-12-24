Ноутбук YOGA Slim 7 обеспечивает до 19 часов автономной работы

24 декабря 2020 г., 12:36

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Компания Lenovo представила новую модель премиального ноутбука YOGA Slim 7i1 с 14- и 15-дюймовым экранами.



Как отмечается, ультратонкая новинка сочетает высокую производительность, компактность и стильный дизайн.



Ноутбук оснащен такими "умным" функциям, как автоматический выход из системы и оптимизация работы аккумулятора. Датчики внимания отслеживают отсутствие пользователя и обеспечивают автоматический выход из учетной записи.



С новыми YOGA Slim 7 и 7i легко быть мобильным, ведь они лишь немного толще письменной ручки и весом всего от 1,4 кг. Элегантный алюминиевый корпус премиум-класса будет постоянно привлекать взгляды. Пользователи могут подчеркнуть свою индивидуальность, выбрав один из сдержанных и глубоких цветов: серый (Slate Grey), фиолетовый (Orchid) или темно-зеленый (Dark Moss). Также устройство оснащено подсветкой клавиатуры, что поможет комфортно работать при любом освещении.

Новинка оборудована процессором Intel® Core 10-го поколения (в максимальной конфигурации) и современной дискретной видеокартой NVIDIA. Это, по уверению производителя, позволит справиться с задачей любой сложности и пользоваться широкими мультимедийными возможностями для воспроизведения аудио- и видеофайлов. Также Lenovo YOGA Slim 7 доступен на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 7 (в максимальной конфигурации). Его мощность позволяет выполнять высокопроизводительные задачи со стабильно быстрой реакцией системы.



Заряда ноутбука YOGA Slim 7i (14") на базе чипа Intel хватит на целый рабочий день - устройство обеспечивает до 14 часов автономной работы. Кроме того, Lenovo и Intel совместно разработали режим Intelligent Cooling. Технологии искусственного интеллекта оптимизируют работу аккумулятора до 20%, улучшая автономность. Также доступна функция быстрой зарядки Rapid Charge Pro, чтобы восстановить до 80% энергии всего за полчаса3. "Изюминкой" ноутбука на процессоре AMD Ryzen стала его высокая автономность – до 19 часов работы без подзарядки. Этого хватит на трансатлантический перелет, и пользователю будет некогда скучать, ведь можно успеть закрыть все рабочие вопросы и посмотреть сезон мини-сериала.





Устройство оборудовано 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и IPS матрицей с яркостью до 300 нит, что обеспечивает высокую четкость изображения и точность цветопередачи. Также модель доступна со стеклянным дисплеем (опционально), который делает картинку ярче и контрастнее. Премиальный экран из стекла будет кстати при создании сложных дизайн-проектов, ведь он точно передает насыщенные цвета и глубину черного. Устройство получило до 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель емкостью до 1 ТБ (в максимальной конфигурации) и поддержку стандарта связи Wi-Fi 6. Это позволит сполна насладиться просмотром потокового видео, не отвлекаясь на задержки из-за соединения. В новом модуле время задержки снизилось на 75%, обеспечивая улучшенную скорость подключения.



Для более широких возможностей во время работы и отдыха пользователи могут выбрать YOGA Slim 7i с 15,6-дюймовым Full HD (1920x1080 пикселей) дисплеем и IPS матрицей. Качественная картинка в сочетании с трехмерным аудио фронтальных динамиков Dolby Atmos® позволяют отключиться от реальности и полностью перенестись в сюжет захватывающего фильма. 15,6-дюймовая модель оснащена процессором InteI® Core™ 10-го поколения (в максимальной конфигурации) и видеокартой NVIDIA® GeForce® GTX MX350. Автономность устройства также заслуживает внимания, ведь заряда YOGA Slim 7i (15,6") хватит до 13 часов работы. Устройство также поддерживает режим Intelligent Cooling и технологию быстрой зарядки Rapid Charge.





Представленные новинки будут доступны по цене:

• ноутбук Lenovo YOGA Slim 7 и 7i (14") - от 29 473 грн.

• ноутбук Lenovo YOGA Slim 7i (15,6") - от 26 499 грн.

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