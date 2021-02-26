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Доход Nvidia за год вырос до 16,675 млрд долл.

26 февраля 2021 г., 9:45
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Доход Nvidia за год вырос до 16,675 млрд долл.

Компания Nvidia представила результаты по итогам четвертого квартала своего 2021 финансового года, который завершился 31 января.

Выручка за отчетный период в годовом сравнении выросла на 61% до 5 млрд долл., это также оказалось больше, чем в третьем квартале на 6%. Аналитики ожидали показатель на уровне 4,82 млрд долл.

Операционная прибыль выросла на 53% до 1,507 млрд долл., а чистая — на 51% до 1,457 млрд долл.

Nvidia сейчас делает ставку на два основных сегмента: графику, которая в первую очередь представляет собой видеокарты для потребителей и профессионалов, и вычислительные и сетевые технологии, в которые входят чипы для центров обработки данных, автомобилей и роботов.

Квартальная выручка направления Graphics составила 3,06 млрд долл., что на 47% больше, чем за тот же период прошлого года. Подразделение решений для ЦОД показало рост на 91%  в годовом сравнении до 1,95 млрд долл. А вот автомобильный бизнес Nvidia не показал хороших результатов в пошедшем квартале — он упал на 11% до 145 млн долл..

Интересно, что по заявлению генерального директора Дженсена Хуанга, майнеры криптовалют не вносят заметный вклад в продажи. На днях Nvidia анонсировала новые видеокарты, предназначенные для майнинга Ethereum. «Мы ожидаем, что это будет небольшой частью нашего бизнеса», отметил Хуанг.

В целом за год компания получила выручку 16,675 млрд долл., заметно больше на фоне 10,918 млрд долл., которые были в 2020 финансовом году. Чистая прибыль выросла с 2,796 млрд долл. до 4,332 млрд долл.

Стоимость акций Nvidia сильно выросла в последние месяцы: за последний год - более чем на 106%. ее капитализация сейчас составляет 329,49 млрд долл.

Компания очень оптимистично смотрит на итоги нынешнего квартала, ожидая оборот по его итогам на уровне 5,3 млрд долл., что существенно выше ожиданий аналитиков в 4,51 млрд долл.

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