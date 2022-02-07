NortonLifeLock очікує виторг за рік до 2,80 млрд дол.

7 февраля 2022 г., 14:39

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Постачальник антивірусів NortonLifeLock другий квартал поспіль відзначив зростання доходів та замовлень.



Дохід Norton за третій квартал 2022 фінансового року, який завершився 31 грудня 2021 року, склав 702 млн дол., що на 10% більше, ніж 639 млн дол. за той же період минулого року.



Чистий прибуток зріс ще більш стрімко - на 16% і досяг 202 млн дол., або 0,34 доларів на акцію, у порівнянні з 178 млн дол., або 0,30 доларів на акцію в третьому кварталі 2021 фінансового року.



Компанія також сповістила про те, що сума передзамовлень піднялась до 752 млн дол. , що показує зростання на 10%. Також дев’ятий квартал поспіль збільшується кількість прямих клієнтів компанії на 2,4 млн до 23,4 млн.



Вінсент Пілетт, генеральний директор NortonLifeLock, зазначив, що по наближенню запланованого злиття компанії з Avast продемонстровані результати підсилюють ідею про те, що «людям, як ніколи раніше, потрібен партнер, який допоможе їм безпечно вести цифрове життя». Далі вин заявив, що злиття Avast допоможе NortonLifeLock «розпочати прискорення темпів інновацій та розширення глобального охоплення».



В NorthLifeLock вважають, що злиття Avast буде закрите раніше, ніж очікувалось раніше - прогнозувалась середина року. Нова цільова дата – 24 лютого 2022 року.



Фінансові дані за III кв. дали змогу компанії відкоригувати прогнози на весь 2022 фінансовий рік - річний дохід очікується у розмірі від 2,79 до 2,80 млрд дол.

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