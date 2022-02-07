Мировой рынок полупроводников O-S-D впервые преодолел рубеж в 100 млрд долл.

7 февраля 2022 г., 14:02

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Глобальные продажи оптоэлектроники, сенсоров/датчиков и дискретных полупроводников (O-S-D) в 2021 г. достигли очередной рекордной величины. Восстановление мировой экономики после вызванного вирусом COVID-19 кризиса привело к повышенному спросу на электронику. Это, в свою очередь, вызывало заметный дефицит необходимых полупроводниковых изделий и, как следствие, рост средних отпускных цен.



По оценкам IC Insights, впервые за историю развития рынка был преодолен рубеж в 100 млрд долл. – продажи выросли на 18% "YoY", до 104,2 млрд долл. Таким образом, на долю направления O-S-D в 2021 г. пришлось 17% общих продаж мирового полупроводникового рынка, общий объем которого достиг 613,9 млрд долл.



С учетом повышенного спроса на силовые транзисторы, диоды и прочие дискретные полупроводники, продажи этого направления выросли на высокие 27%, до 35,2 млрд долл. Отмеченные темпы оказались более чем в пять раз выше традиционного среднегодового роста. Выручка в сегменте датчиков и сенсоров (сенсоры давления и микрофоны, акселерометры и гироскопы, датчики магнитного поля и компасы, датчики температуры) достигла рекордных 21,1 млрд долл. (+28% "YoY").



Рост продаж в сегменте оптоэлектроники был не столь высоким из-за снижения спроса в стержневом направлении, объединяющем датчики изображения CMOS. Так, сегмент в целом вырос по продажам на 9%, до 47,9 млрд долл., и категория CMOS отчиталась плюсом на 6% и достигла 20,3 млрд долл.



Первые прогнозы аналитиков говорят об увеличении продаж O-S-D в 2022 г. на 11% "YoY", до 115,5 млрд долл. Продажи оптоэлектроники вырастут на 13%, до 54,2 млрд долл., а датчиков/сенсоров на 15%, до 24,3 млрд долл. Продажи дискретных полупроводников возвратятся к более традиционной динамике роста в пределах 5%, что приведет к увеличению продаж до 37,1 млрд долл.

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