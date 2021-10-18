Нехватка микросхем может заставить Apple уменьшить поставки iPhone 13

18 октября 2021 г., 11:05

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Как сообщает Bloomberg, опираясь на информированные источники, продолжительная нехватка чипов ударит по флагманскому продукту Apple, и, возможно, заставит компанию скорректировать планы выпуска iPhone 13 в 2021 году в сторону уменьшения на целых 10 млн единиц.



По данным Bloomberg, к концу этого года компания должна была выпустить 90 млн новых iPhone, однако она предупредила своих производителей, что количество устройств будет меньше, потому что поставщики микросхем, включая Broadcom и Texas Instruments, не укладываются в график поставки комплектующих.



Акции Apple отреагировали на эту информацию падением во вторник на 1,2%. Биржевые котировки Broadcom и Texas Instruments также снизились – на 1%.



В сентябре Apple выпустила четыре новые модели смартфонов: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Приём предварительных заказов стартовал 17 сентября, а поставки – 24 сентября.



Apple отказалась от комментариев, но в июле компания прогнозировала замедление роста доходов и заявила, что нехватка микросхем, которая начала сказываться на продажах Mac и iPad, также снизит производство iPhone. Texas Instruments представила умеренный прогноз по доходам в этом месяце, высказав опасения в отношении поставок микросхем на остаток текущего она.



Обладая огромной покупательной способностью и долгосрочными соглашениями с поставщиками микросхем, Apple переносит кризис поставок лучше, чем многие другие компании, что побудило некоторых аналитиков прогнозировать для моделей iPhone 13, выпущенных в сентябре, хороший год продаж, стимулируемый желанием потребителей обновить устройства для сетей 5G.



Джефф Филдхак (Jeff Fieldhack), директор по исследованиям Counterpoint Research, полагает, что сокращение производства Apple может быть частью обычного процесса запуска iPhone, когда после удовлетворения первого наплыва покупателей, по мере прояснения тенденций продаж, происходит сокращение заказов. По его мнению, рыночные перспективы iPhone 13 выглядят лучше, чем у прошлогоднего iPhone 12, и Counterpoint не меняет свою оценку продаж iPhone 13 в 85–90 миллионов за IV квартал.

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