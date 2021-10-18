Acer представляє ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs 3D Creators

18 октября 2021 г., 10:25

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Компанія Acer анонсувала випуск ноутбука ConceptD 7 SpatialLabs.



Увага акцентується на Acer SpatialLabs– комплексу оптичних, дисплейних і сенсорних технологій із можливостями рендерингу в режимі реального часу, що дають можливість працювати в стереоскопічному 3D-форматі без додаткового

використання окулярів.



Крім цього, як відмічається, ноутбук оснащено екосистемою NVIDIA Studio з графічними процесорами NVIDIA GeForce RTX 3080 й ексклюзивною технологією драйверів,яка розширює можливості програм для творчої роботи й забезпечує оптимальний рівень продуктивності та надійності пристрою. Простіше кажучи, новий ConceptD 7 ідеально підійде для 3D-моделювання, а також стане чудовим помічником для розробників.



Також було анонсовано випуск ConceptD 3 Ezel з 15,6-дюймовим дисплеєм і ConceptD 3 зі співвідношенням сторін 16:10.



«Компанія Acer прагне подолати бар’єри між користувачами й технологіями, – заявив Джеррі Као, співдиректор з операційної діяльності Acer Inc. – SpatialLabs є чудовим прикладом того, як прагнення досягти цієї мети впливає на всі напрямки нашої роботи.



Виконуючи найрізноманітніші завдання – від САПР продуктів і архітектурних споруд до

проєктів з 3D-графікою – дизайнери нарешті зможуть побачити свої 3D-творіння у форматі 3D й оцінити їх ще в процесі роботи замість того, щоб чекати її завершення. Розробники також отримають нові можливості для того, щоб розповідати історії й втілювати свої ідеї в

життя».



Ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs оснащений процесором Intel Core i7 11-го покоління, відеокартою NVIDIA® GeForce RTX™ 3080, модулем пам’яті DDR4 об’ємом до 64 ГБ і SSD-диском NVMe PCIe об’ємом до 2ТБ [2]. Усе це апаратне забезпечення підтримує роботу

дисплея з роздільною здатністю 4K UHD, сертифікованого за стандартом PANTONE.



Перевагою цього дисплея є широкий спектр технологій, що охоплюють 100 % колірної гами Adobe RGB й досягають показника точності кольоропередачі Delta E<2. Це гарантує, що результат повністю відповідатиме зображенню, яке дизайнер бачить на стереоскопічному 3D-екрані під час роботи.



Над екраном розташований ряд стереоскопічних камер, що відстежують положення очей, а також рухи очей і голови користувача для відтворення стереоскопічних 3D-зображень. Для цього два схожі зображення проектуються через оптичну лінзу, прикріплену до панелі дисплея. Завдяки технологіям рендерингу в режимі реального часу цей процес відбувається миттєво — якщо користувач повертає голову, стереоскопічне 3D-зображення підлаштовується так, ніби він розглядає зображення з різних боків. На додачу до цього, комп’ютер оснащений комплексом технологій штучного інтелекту, що виконують різні завдання, як от формування стереозображення, що дає можливість користувачам перетворювати звичайний 2D-контент на контент стереоскопічного 3D-формату.



Відразу після запуску SpatialLabs дає дизайнерам можливість побачити, як їхні проєкти оживають в режимі реального часу. ПЗ підтримує всі основні формати 3D-файлів. Завдяки цьому дизайнери перетворюють свої 3D-моделі на стереоскопічні 3D-моделі, просто імпортуючи їх у програму SpatialLabs Model Viewer, в якій вони також можуть налаштувати освітлення, текстури та фони HDRI, щоб підібрати оптимальні параметри презентації. Крім цього, додаткові модулі SpatialLabs Model Viewer наразі доступні для восьми пакетів програмного забезпечення для 3D-моделювання. До списку додаткових модулів входять, зокрема, Autodesk Fusion 360, Rhinoceros та Zbrush, що дають можливість одним натисканням кнопки експортувати створені в них моделі до SpatialLabs Model Viewer, щоб переглянути їх у стереоскопічному 3D-режимі.



Ноутбук також можна використовувати в поєднанні з розширеним 2D-екраном, щоб створювати або редагувати контент на 2D-моніторі, а потім переглядати внесені зміни на пристрої SpatialLabs в стереоскопічному 3D-форматі в режимі реального часу. Це прискорює виявлення неточностей у дизайні й суттєво покращує робочий процес: дизайнери зможуть використовувати SpatialLabs Model Viewer, щоб мати уявлення про те, як виглядатиме розроблений ними продукт, перш ніж витрачати час і ресурси на його друк чи виготовлення. Керівники та члени команди також зможуть надавати детальніші відгуки на кожному етапі проєкту, а клієнти – візуалізувати продукт, щоб переконатися, що він відповідає їхнім очікуванням.



На додачу до цього, SpatialLabs Go, власна розробка компанії Acer, отримала оновлення з технологією штучного інтелекту, що дає можливість створювати стереоскопічний 3D-контент майже з будь-якого 2D-контенту, який можна відображати в повноекранному режимі, а саме з фото, відео, простих ігор і навіть відеоконференцій.



У травні 2021 року компанія Acer запустила програму розробника SpatialLabs для Unreal Engine, 3D-інструмента для роботи в режимі реального часу, що дає дизайнерам свободу реалізовувати свої ідеї, а розробникам і командам – можливість співпрацювати й виконувати ітерації швидше, ніж будь-коли раніше, за найвищими стандартами якості й масштабування.



Анонсувавши випуск ноутбука ConceptD 7 SpatialLabs, компанія Acer також запустила сайт програми розробника SpatialLabs, що відкриє розробникам доступ до всіх інструментів, зокрема плагіна Unreal Engine та Ultraleap, технології з розпізнавання жестів. Завдяки апаратному й програмному забезпеченню Ultraleap користувачі зможуть вводити команди за допомогою жестів, без мишки чи ручного контролера. Завдяки цьому можна буде користуватися ноутбуком на більш інтуїтивному рівні й менше торкатися пристрою, що особливо стане в пригоді за частого використання дисплея, як от у музеї чи демонстраційній залі.



Модель ConceptD 7 SpatialLabs Edition (CN715-73G) надійде до продажу в Україні за ціною від 113 990 грн. у 1-му кварталі 2022 року.

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