NEC показала линейку широкоформатных дисплеев нового поколения MESSAGE

14 февраля 2020 г., 15:55

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Компания NEC Display Solutions в рамках участия в выставке ISE 2020 продемонстрировала широкоформатные дисплеи нового поколения MESSAGE. Линейка дисплеев представлена тремя новыми сериями: MESSAGE Essential (ME), MESSAGE (M) и MESSAGE Advanced (MA). Они нацелены на применение в качестве профессиональных вывесок в сфере розничной торговли или корпоративной среде.

Заявлено, что M- и MA-серии гарантируют читаемость картинки даже при ярком освещении. Кроме того, дисплеи MA-серия обеспечивают высокую точность цветопередачи, что незаменимо для компаний, которые строго следуют единому корпоративному стилю.

Новое решение предполагает наличие слота для установки вычислительных модулей Raspberry Pi и Intel SDM, способного расширить функции дисплея. Конструкция нового поколения предусматривает работу Raspberry Pi Compute Module 4 на базе четырехъядерного процессора SoC Broadcom с повышенной производительностью и поддержкой 4K.

В сочетании с новым MediaPlayer от NEC пользователи получат быстрое подключение благодаря решению для цифровых вывесок «включи и работай», которое легко установить и настроить.

Новые дисплеи оснащены встроенной системой охлаждения, а их конструкция включает прочную заднюю металлическую панель для обеспечения бесперебойной работы и производительности оборудования. Антибликовое покрытие позволит работать даже в условиях яркого освещения.

Эрик Элберт, продакт-менеджер линейки широкоформатных дисплеев NEC Display Solutions Europe, считает: «Неважно какой контент вы предлагаете: рекламный, развлекательный или информационный, главное — передать его целевой аудитории в качественном изображении. Поэтому мы с радостью представляем вам следующее поколение широкоформатных дисплеев, тем более на мероприятии такого уровня, как ISE 2020. Новые дисплеи серии MESSAGE — это функциональность и надежность. Они помогут делиться своими идеями со всем миром».

Продажи ME-серии запланированы на август 2020 года, M-серии — на октябрь 2020 года, а усовершенствованной MA-серии — на начало 2021 года.

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