Ericsson представила ИИ-решение Energy Infrastructure Operations

14 февраля 2020 г., 15:15

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Компания Ericsson анонсировала решение для сотовых операторов — Energy Infrastructure Operations, которое с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа данных оптимизирует энергопотребление всей сетевой инфраструктуры.

В решении применяется бизнес-модель, формирующая возможности для экономии операционных и капитальных затрат при одновременном снижении выбросов углекислого газа в атмосферу и обеспечении максимальной доступности базовых станций. Максимальная экономия энергии достигается в радиосети, при этом также снижаются расходы на обслуживание инфраструктуры за счет сокращения количества визитов на площадки.

По оценке Ericsson, развертывание Energy Infrastructure Operations позволяет добиться уменьшения OPEX примерно на 15%. При этом примерно на 15% сокращается число визитов на площадки и на 30% уменьшается число сбоев, связанных с проблемами подачи электроэнергии.

Решение Ericsson Infrastructure Operations интегрировано с Ericsson Operations Engine — решением на базе технологий ИИ и анализа данных, которое предназначено для оказания услуг по интеллектуальному управлению сетью. Кроме того, Energy Infrastructure Operations прошло тестовые испытания в сетях операторов, с которыми Ericsson сотрудничает в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, и в настоящее время запущено в коммерческую эксплуатацию в сети Telenor в Мьянме.

«В течение последних лет Telenor Myanmar предпринимает меры, направленные на снижение энергопотребления и сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. За последние два года нам удалось снизить энергопотребление в расчете на каждый сайт на 19%. Запуск решения Ericsson в коммерческую эксплуатацию — еще один позитивный шаг Telenor Myanmar в этом направлении. Это решение задействует возможности технологий машинного обучения и анализа данных с целью оптимизации энергопотребления и обеспечения максимальной доступности базовых станций, и при этом делается все возможное для защиты окружающей среды», — комментирует технический директор Telenor Group Руза Сабанович.

«Мы видим, как важно для наших заказчиков снизить энергопотребление, чтобы повысить эффективности бизнеса и уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Energy Infrastructure Operations — инновационное решение, в котором предусмотрены различные сценарии, учитывающие разные потребности. Использование технологий ИИ и анализа данных поможет операторам добиться экономии OPEX и CAPEX, а также снизить выбросы CO2», — комментирует старший вице-президент и глава направления услуг по интеллектуальному управлению сетью компании Ericsson Питер Лорин.

В настоящее время доля затрат на энергию составляет 20-40% от годового показателя OPEX каждого сайта. По данным отчета Ericsson об использовании технологий ИИ, сокращение OPEX является одной из приоритетных задач операторов.

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