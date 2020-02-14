Пять компаний потребляют свыше половины всех кремниевых пластин

14 февраля 2020 г., 16:25

Согласно выдержкам из исследования «Global Wafer Capacity 2020-2024» компании IC Insights, в конце 2019 г. пять ключевых мировых чипмейкеров ежемесячно потребляли не менее 1 млн кремниевых подложек в эквиваленте пластин диаметром 200 мм. Общими усилиями Тор-5 осваивала свыше 53% подобных пластин, тогда как в 2009 г. этот показатель не превышал 36%.

Безоговорочное лидерство принадлежит Samsung, в декабре 2019 г. освоившей 2,9 млн пластин (15% общемирового производства) в эквиваленте 200 мм. Почти две трети из них были использованы при производстве памяти DRAM и NAND. Следом разместился foundry-производитель TSMC, освоивший за месяц 2,5 млн подложек, что соответствует 12,8% от их общего произведенного объема. Производители памяти Micron и SK Hynix также вошли в число крупнейших потребителей, освоив в декабре по 1,8 млн пластин каждая.

За пределами первой пятерки оказались Intel (817 тыс. пластин), UMC (753 тыс. пластин), GlobalFoundries, Texas Instruments и STMicro.

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