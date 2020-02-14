 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 6 (1202)

02.02 - 09.02

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Пять компаний потребляют свыше половины всех кремниевых пластин

14 февраля 2020 г., 16:25
Пять компаний потребляют свыше половины всех кремниевых пластин

Согласно выдержкам из исследования «Global Wafer Capacity 2020-2024» компании IC Insights, в конце 2019 г. пять ключевых мировых чипмейкеров ежемесячно потребляли не менее 1 млн кремниевых подложек в эквиваленте пластин диаметром 200 мм. Общими усилиями Тор-5 осваивала свыше 53% подобных пластин, тогда как в 2009 г. этот показатель не превышал 36%.

Безоговорочное лидерство принадлежит Samsung, в декабре 2019 г. освоившей 2,9 млн пластин (15% общемирового производства) в эквиваленте 200 мм. Почти две трети из них были использованы при производстве памяти DRAM и NAND. Следом разместился foundry-производитель TSMC, освоивший за месяц 2,5 млн подложек, что соответствует 12,8% от их общего произведенного объема. Производители памяти Micron и SK Hynix также вошли в число крупнейших потребителей, освоив в декабре по 1,8 млн пластин каждая.

За пределами первой пятерки оказались Intel (817 тыс. пластин), UMC (753 тыс. пластин), GlobalFoundries, Texas Instruments и STMicro.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  