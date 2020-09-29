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Андрей Тищенко

Не пришей кобыле хвост

29 сентября 2020 г., 15:30

Не пришей кобыле хвост

Типичный диалог с заказчиком сервера:

– Посчитайте мне супермикро.

– Под какие приложения нужен сервер?

– Не знаю, у меня тут написано, что сервер должен быть супермикро и что-то еще неразборчиво… Где-то в мессенджере должна быть фотография.

– …

Давайте попытаемся представить общение с врачом (если, не дай бог, занесет нелегкая):

– Доктор, у меня болит.

– На стене висит список производителей таблеток, выберите, какие вам прописать.

– ???

– А что вас удивляет? Таблетки качественные, с сертификатами, от лидеров индустрии.

– Доктор, я, наверное, пойду.

– Всего доброго, не хворайте.

P.S. Тот самый список – может, кому сгодится.

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  • Johnson & Johnson
  • Sanofi
  • Merck & Co
  • Novartis
  • AbbVie
  • Amgen
  • GlaxoSmithKline
  • Bristol-Myers Squibb

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