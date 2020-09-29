Не пришей кобыле хвост

Типичный диалог с заказчиком сервера:
– Посчитайте мне супермикро.
– Под какие приложения нужен сервер?
– Не знаю, у меня тут написано, что сервер должен быть супермикро и что-то еще неразборчиво… Где-то в мессенджере должна быть фотография.
– …
Давайте попытаемся представить общение с врачом (если, не дай бог, занесет нелегкая):
– Доктор, у меня болит.
– На стене висит список производителей таблеток, выберите, какие вам прописать.
– ???
– А что вас удивляет? Таблетки качественные, с сертификатами, от лидеров индустрии.
– Доктор, я, наверное, пойду.
– Всего доброго, не хворайте.
P.S. Тот самый список – может, кому сгодится.
Топ 10 крупнейших фармацевтических компаний мира:
- Pfizer
- Hoffmann-La Roche
- Johnson & Johnson
- Sanofi
- Merck & Co
- Novartis
- AbbVie
- Amgen
- GlaxoSmithKline
- Bristol-Myers Squibb
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