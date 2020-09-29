Не пришей кобыле хвост

29 сентября 2020 г., 15:30

Типичный диалог с заказчиком сервера:

– Посчитайте мне супермикро.

– Под какие приложения нужен сервер?

– Не знаю, у меня тут написано, что сервер должен быть супермикро и что-то еще неразборчиво… Где-то в мессенджере должна быть фотография.

– …

Давайте попытаемся представить общение с врачом (если, не дай бог, занесет нелегкая):

– Доктор, у меня болит. – На стене висит список производителей таблеток, выберите, какие вам прописать. – ??? – А что вас удивляет? Таблетки качественные, с сертификатами, от лидеров индустрии. – Доктор, я, наверное, пойду. – Всего доброго, не хворайте.

P.S. Тот самый список – может, кому сгодится.

Топ 10 крупнейших фармацевтических компаний мира:

Pfizer

Hoffmann-La Roche

Johnson & Johnson

Sanofi

Merck & Co

Novartis

AbbVie

Amgen

GlaxoSmithKline

Bristol-Myers Squibb

Все про современные облачные технологии!

Онлайн-конференция Google Cloud Next 20’ OnAir — старт 29 сентября!