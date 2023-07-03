ASUS ExpertBook B9 OLED – рекордна легкість за високої продуктивності

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Оскільки сучасний стиль ведення бізнесу передбачає високу мобільність, одним з найбільш бажаних поєднань у характеристиках ноутбука - вага, що не обтяжує користувача, та можливість повноцінно працювати з бізнес-додатками. Подивімось, наскільки вдалося вирішити ці вимоги конструкторам ASUS в новому лептопі ExpertBook B9 OLED (B9403).

Лінійка портативних комп'ютерів ASUS ExpertBook B9 позиціюється виробником як мобільні топові бізнес-платформи. І нещодавно вона поповнилася оновленною моделлю ExpertBook B9 OLED (B9403), побудованою на базі мобільних процесорів Intel Core 13-го покоління та в оснащенні OLED-панелі. Але найцікавіше у новинці – її рекордна легкість у категорії 14-дюймових ноутбуків. Тому ми вирішили з'ясувати, чи не вплинуло це негативно на її функціональність, автономність та продуктивність.

Ноутбук ExpertBook B9 OLED очікується на українському ринку у липні у конфігурації 14" WQXGA+, Intel Core i7-1355U, графіка Intel Iris Xe, 32 ГБ ОЗП, 1 ТБ SSD з орієнтовною ціною 67 тис. грн

Компактність та ергономічність

Коли мова заходить про ноутбуки з рекордними показниками компактності та легкості, виникає підозра, що для досягнення таких визначних показників конструкторам довелося пожертвувати ергономічністю. У досліджуваній моделі ASUS ExpertBook B9 OLED з 14-дюймовою OLED-панеллю рекордно мала для цього формфактора маса 990 г досягнута завдяки використанню корпусу, виготовленого з магнієво-літієвого сплаву.

Цікавою особливістю залученого для цього фірмового патентованого ASUS технологічного процесу тиксомолдингу є його економічність: він вимагає на 29% менше матеріалів, порівняно з традиційними, і на 75% прискорює випуск готового виробу. При цьому конструкція виявляється на 8% міцнішою, ніж при куванні. А фінальна обробка корпусу передбачає формування захисного керамічного шару, що дозволяє успішно протистояти окисленню та корозії, а також зміцнює поверхню.

Особлива увага надається виробником надійності бізнес-ноутбуків, тому новинка задовольняє вимогам сучасного військового стандарту MIL-STD 810H щодо міцності конструкції, що дозволяє протистояти зовнішнім навантаженням, падінням і ударам. Тому його механізм відкривання екрана та порти отримали додаткове посилення, а в корпусі розміщені гумові прокладки. За результатами внутрішніх тестів ASUS, петлі кришки цього ноутбука витримують 50 тис. циклів відкривання-закривання, у закритому стані на нього можна покласти вантаж у 30 кг без пошкодження дисплея, він не боїться попадання рідини на клавіатуру, а сама вона здатна витримати 10 млн натискань.

Варто відзначити, що ноутбук не тільки дуже легкий, але і компактний, що відразу ж впадає в око: за наявності 14-дюймового дисплея він вписується в габарити традиційних 13-дюймових портативних комп'ютерів 311x220x15,78 мм.

Традиційно для ноутбуків серії ExpertBook у цій моделі використовується додаткове виділення перших чотирьох кнопок цифрового ряду

Останнім часом OLED-панелі все ширше застосовуються в ноутбуках. Їх перевагами є великі показники контрастності, яскравості та колірного охоплення. У даній моделі встановлена OLED-матриця з роздільною здатністю 2880х1800 та співвідношенням сторін 16:10. Для неї заявлена максимальна яскравість 500 нит, контрастність 1000000:1 та колірне охоплення 100% системи DCI-P3. Цей дисплей отримав сертифікацію VESA DisplayHDR500 True Black і PANTONE Validated, що підтверджує точність його передачі кольору і високий показник контрастності. Крім того, зазначається, що він випромінює на 70% менше шкідливого для зору синього світла, тому сертифікований TUV Rhineland за забезпечення безпеки здоров'я користувачів.

Секретом компактності цього ноутбука є наявність вельми вузьких рамок навколо екрана з усіх боків, ширина яких з боків не перевищує 4 мм, а зверху – 8 мм, тому що тут розташована вебкамера, що закривається шторкою. Таким чином 14-дюймова OLED-панель змогла вписатися в 13-дюймовий формфактор. В результаті співвідношення площі екрана до повної поверхні кришки становить 90%.

На правому боці знаходяться кнопка вмикання зі сканером відбитків та порт USB 3.2 Gen 2 Type A

Для налаштування кольору дисплея використовується утиліта MyASUS, де на сторінці Splendid можна задати один з чотирьох режимів для виконання різноманітних дизайнерських завдань: sRGB для підготовки вебконтенту або при броузингу, DCI-P3 для кінематографічного кольору, Display P3 для відео або нативний для OLED.

Примітно, що екран можна відкривати на 180 градусів, наприклад для обговорення у складі невеликої групи. Це дозволяє фірмовий механізм петель ErgoLift. Його особливістю є невелике підняття корпусу при відкриванні кришки: при розкриванні екрана на 135 градусів, клавіатура нахиляється під кутом 1,4 градуса. З одного боку, це покращує охолодження, оскільки збільшує потік повітря, з другого - під таким кутом зручніше працювати з клавіатурою.

Оскільки OLED-панелі відрізняються від LCD швидшим вигорянням, виробник з самого спочатку вжив низку заходів, що дозволяють подовжити життєвий цикл дисплея. Так за замовчуванням задана темна колірна схема Windows, а режим відключення активується вже після 5 хвилин перерви в роботі. А в самій OLED-панелі застосовуються алгоритми виявлення зістарених пікселів з їхньою додатковою активацією, щоб забезпечити яскравіші та природніші кольори.

Один із ключових аспектів роботи з ультракомпактними та рекордно легкими ноутбуками – обмеженість їхньої продуктивності через те, що в подібних платформах неможливо використовувати потужні процесори та графіку. У моделі ExpertBook B9 OLED ця суперечність вирішилася за допомогою чіпів Intel Core 13-го покоління: доступні конфігурації з Core i5 та Core i7 за технологією vPro. Нагадаємо, що архітектура цих процесорів передбачає використання двох типів ядер: продуктивних та енергоефективних, які активуються залежно від розв'язуваного завдання. Крім того, конструкція ноутбука передбачає вдосконалену систему охолодження, до складу якої входять два кулери та теплова трубка. За оцінкою виробника, ефективність відведення тепла з її допомогою покращено на 28%, а шум знижено на 6%.

В апаратній платформі передбачено один слот PCIe 4.0 NVMe x4.

Крім того, обсяг оперативної пам'яті LPDDR5, що встановлюється на борту, може досягати 64 ГБ, чого більш ніж достатньо для широко поширених бізнес-додатків.

Набір комунікаційних інтерфейсів хоч і обмежений через компактність корпусу, але цілком відповідає сучасним бізнес-потребам: крім бездротових адаптерів Intel Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.2 на бічних гранях корпусу розміщено два порти Thunderbolt 4 USB-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, повнорозмірний HDMI 2.1, аудіовихід 3,5 мм та роз'єм Micro HDMI для приєднання перехідника на RJ45.

Традиційно для бізнес-ноутбуків у цій моделі реалізовано просунуті можливості захисту інформації. Так у його складі є чіп TPM 2.0 для зберігання інформації для аутентифікації користувача, над екраном розташовується інфрачервона камера для розпізнавання обличчя, що дозволяє безконтактно входити в систему навіть у темряві, сканер відбитків поєднаний з кнопкою включення, а також опціонально доступна підтримка NFC для швидкого безконтактного входу. Варто також відзначити наявність у платформі чіпа для апаратної реалізації Ethernet, тому пристрій має унікальну MAC-адресу, яка може бути використана в корпоративних системах безпеки.

Ще один важливий аспект сучасного бізнесу – зручність організації відеоконференцій. Для цього крім вебкамери із захисною шторкою в даному ноутбуці є ще кілька цікавих рішень. Так на кришці поруч із логотипом ExpertBook, розташованому у правому верхньому кутку, вмонтовано індикатор, який сигналізує про те, що користувач зараз зайнятий на відеоконференції. Це дозволяє колегам по офісу з першого погляду зрозуміти, що не варто заважати розмові.

На лівому боці розташовано порт HDMI 2.1, два порти Thunderbolt 4 USB-C, Micro HDMI для адаптера Ethernet та комбо-аудіо 3,5 мм

Актуальною у цьому плані є і фірмова програмна технологія зменшення аудіошуму під час відеоконференції з використанням технології штучного інтелекту. В утиліті MyASUS є можливість задати один із двох режимів фільтрації перешкод. Перший відсікає всі звуки навколо, щоб було краще чути тільки того, що сидить перед екраном, а другий дозволяє покращувати мову учасників групової відеоконференції, які розташувалися з усіх боків ноутбука.

Для оперативного доступу до керування режимом придушення шуму на клавіатурі у ряді функціональних клавіш є кнопки, які відповідають за активацію шумозаглушення та повного відключення звуку.

Є в ExpertBook B9 OLED й інтелектуальні функції для покращення досвіду відеоконференцій з використанням вбудованої вебкамери. В утиліті MyASUS доступні режими обробки відео: розмивання заднього плану, визначення руху, стеження за очима та оптимізація освітленості.

Оскільки останнім часом все більшого поширення набуває голосове управління операційною системою і розумними помічниками, у новинці, що вивчається, реалізовані відповідні технології. Так набір з чотирьох мікрофонів, що розташовуються над екраном, дозволяють сприймати звуки з усіх напрямків, причому команди для Alexa і Windows Cortana розпізнаються з дистанції до 4 метрів. Світловий індикатор, розташований на передній межі корпусу, дозволяє візуально оцінити роботу голосових помічників. Аудіосистема моделі підтримує технологію Dolby Atmos з можливістю тонкої індивідуальної настройки.

Зручність роботи з клавіатурою – один із важливих аспектів бізнес-ноутбуків. І варто відзначити, що ExpertBook B9 OLED використовується ергономічна повнорозмірна клавіатура із кроком кнопок 19,05 мм. Вони мають прогин на 0,15 мм та глибокий хід – 1,5 мм. А завдяки вбудованому підсвічуванню можна займатися документами навіть за відсутності зовнішнього освітлення.

Ethernet-адаптер йде у поставці з ноутбуком

Традиційно для ноутбуків серії ExpertBook у цій моделі використовується додаткове виділення перших чотирьох кнопок цифрового ряду. На них за допомогою утиліти ExpertWidget виносяться клавіатурні скорочення, що настроюються, з клавішею Fn для виклику часто використовуваних програм або команд управління ноутбуком. Варто також коротко зупинитися на програмних компонентах платформи ExpertBook, які допомагають обслуговувати ці ноутбуки в корпоративній ІТ-інфраструктурі. Так пакет ASUS Control Center дозволяє виконувати такі завдання, як віддалений моніторинг стану апаратної та програмної складових, а також її увімкнення-вимкнення. А утиліта ASUS Business Manager дає можливість отримувати інформацію про конфігурацію та вибирати точки відновлення системи. Тестування

Після знайомства з ноутбуком перейдемо до вражень від роботи з ним та результатів тестування. До нас потрапила модель ExpertBook B9 OLED (B9403), у конфігурацію якої входить 10-ядерний процесор Intel Core i7-1355U з інтегрованою графікою Intel Iris Xe, 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD Micron 3400 об'ємом 2 ТБ. Потужність вбудованого акумулятора при повному заряді була визначена як 64 872 мВт * год.

У пакувальній коробці крім блока живлення на 65 Вт був також перехідник Micro HDMI-RJ45 для підключення до провідної локальної мережі.

Програма випробувань включала набір тестів пакету PCMark 10, до якого увійшли ті, що дозволяють оцінити продуктивність роботи в сучасному офісі. При цьому було встановлено параметри максимальної продуктивності системи, включаючи охолодження. На таких навантаженнях вона була чутна, при цьому нижня частина корпусу відчутно нагрівалася, що свідчило про те, що встановлений у цій платформі процесор працює на повну. В результаті було отримано сукупний індекс 5695, тоді як у групі задач Essentials він становив 11171, у групі Productivity - 7372, а в Digital Content Creation - 6086, що пояснюється використанням інтегрованої графіки Intel Iris Xe.

Дослідження швидкості твердотільного накопичувача показало індекс 2563, що відповідає середній пропускній здатності 401,14 МБ/с при доступі 64 мкс.

Наше тестування часу автономної роботи виконувалося для двох режимів: економного та комфортного. У першому були задані параметри, що дають змогу досягти максимально можливого результату: яскравість екрана задана на рівні 30%, відключені всі бездротові інтерфейси та задано мінімальний режим енергоспоживання. При цих налаштуваннях було зафіксовано 10 годин 10 хвилин. Комфортний режим оцінювався при яскравості екрана 70% і при активному адаптері Wi-Fi. Виявилося, що такі налаштування не набагато погіршили автономність – вона становила 9 годин 2 хвилини.

Висновки

Враження від нетривалої роботи із цим ноутбуком позитивні. При своїй дивовижній невагомості він виявився дуже зручним при виконанні різноманітних завдань з документами: клавіатура з плавним ходом не сприймається як урізана, а просторий тачпад легко відгукується на дотики.

Варто зазначити, що у верхньому правому куті тачпада розташований чіп NFC, який дозволяє виконувати бездротову аутентифікацію в один дотик. Розташована праворуч кнопка включення трохи втоплена, щоб уникнути випадкового натискання.

Підсумовуючи, визнаємо, що ця ультрапортативна система виявилася досить продуктивною, не обмежуючи користувача під час виконання широкого кола бізнес-завдань.

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