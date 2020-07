На next@acer 2020 сыграли в «камень-ножницы-бумага»

Главная » Статьи На [email protected] 2020 сыграли в «камень-ножницы-бумага» Автор – Тимур Ягофаров , 1 июля +11

голос Tweet Компания организовала всемирную онлайновую презентацию своих новинок, причем дала возможность зрителям принять в нем непосредственное участие, предложив с помощью голосования определить в какой последовательности провести представление. Это голосование предлагало сделать выбор из трех предметов, используемых в широко известной игре «Камень-ножницы-бумага». Интересно, что с большим отрывом победила «бумага», которая символизировала решения производителя для сферы образования и офисного использования. Поэтому в первую очередь, зрители увидели новые хромбук Enterprise Spin 713 и ноутбук Acer Swift 5. Примечательно, что все новинки компании выполнены с использованием материалов с актибактериальными свойствами, что стало ее ответом на вызов нынешней пандемии. Поскольку хромбуки Acer пока не поставляются в нашу страну, остановимся на особенностях модели Swift 5, которая продвигается как тонкий и легкий потребительский лэптоп. По нынешней моде, это устройство оснащено 14-дюймовым дисплеем, который занимает 90% площади крышки. А его сенсорный экран защищен стеклом Antimicrobial Corning Gorilla Glass. Яркость IPS-панели с разрешением Full HD составляет 300 нит, а ее цветовой охват — 72% гаммы NTSC. Отмечается, что при заказе этой модели доступна возможность нанесения противомикробного покрытия также и на корпус, клавиатуру, тачпад и все крышки. Зрители презентации [email protected] 2020 проголосовали за то, чтобы она началась с представления офисных решений, среди которых тонкий и легкий ноутбук Swift 5 Корпус новинки толщиной 14,95 мм изготовлен из магниево-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов, благодаря чему ее масса составляет не более 1 кг. При этом конфигурация включает процессоры Intel Core следующего поколения со встроенным видеоадаптером на базе новой архитектуры Intel Xe, а также дискретную графику NVIDIA GeForce MX350. В состав аппаратной платформы входят также PCIe SSD объемом 1 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти LPDDRAX. Оснащение Swift 5 включает и достаточно мощную батарею на 56 Вт*ч, запаса заряда которой должно хватать на целый день. Аккумулятор поддерживает функцию ускоренного заряда, когда за 30 минут можно пополнить его заряд для работы в течение 4 часов. Коммуникационные возможности новинки включают порты USB Type-C, Thunderbolt и USB 3.2 второго поколения, а беспроводные интерфейсы — Dual Band Intel Wi-Fi 6 (GIG+) и Bluetooth 5.0. Имеется также сканер отпечатков, а для совместимости с технологией Windows Hello работает функция Wake on Voice, которая позволяет активировать ОС и делать голосовые запросы при выключенном экране. Ноутбук Acer Swift 5 ожидается в Украине в конце октября по стартовой цене 32999 грн. Вторым стал раздел решений ConceptD для креативных пользователей, который символизировали «ножницы». Здесь была представлены ноутбуки ConceptD 3 и ConceptD 3 Ezel, где звучание Ezel перекликается с названием мольберта на английском. Дело в том, что модель Ezel представляет собой трасформер с диагоналями экрана 14 либо 15,6 дюйма. Оснащение обеих платформ позволяет выполнять графические задачи средней и высокой сложности. Стоит иметь в виду, что экран новинок сертифицирован PANTONE и имеет цветовой охват 100% гаммы sRGB, а также обеспечивает цветовую точность дельта E<2. В комплект ConceptD 3 Ezel входит активный стилус Acer Active Stylus с распознаванием 4096 уровней нажатия. Трансформер ConceptD 3 Ezel нацелен на творческих пользователей, предлагая им сочетание высокой производительности и возможностей цифрового «мольберта» Конфигурация ConceptD 3 Ezel включает процессор Intel Core i7-10750H или Core i5-10300H 10 поколения, дискретную графику NVIDIA Quadro T1000 (в модели ConceptD 3 Ezel Pro) или GeForce GTX 1650Ti, а также PCIe SSD объемом 1 ТБ. Причем уровень шума не превышает 40 дБА. В свою очередь, ноутбук ConceptD 3 с классическим дизайном оснащен новыми процессорами Intel Core H-серии 10-го поколения и графикой NVIDIA Quadro T1000 (ConceptD 3 Pro) либо GeForce GTX 1650Ti. Для новинки заявлена возможность автономной работы до 20 часов. Линейка новинок ConceptD включает трансформер, ноутбук, десктоп и настольные мониторы В Украине ConceptD 3 Ezel ожидаются в сентябре со стартовой ценой 49999 грн, тогда как поступление ConceptD 3 стоимостью от 38999 грн планируется на октябрь. На глобальной презентации были также представлены десктоп ConceptD 100 и три монитора ConceptD CP5, ConceptD CP3 и ConceptD CM3. Продолжило программу презентации представление новой линейки решений Enduro с повышенной защищенностью. Именно этому разделу соответствовал символ «камень». Входящие в линейку устройства отвечают требованиям военного стандарта MIL-810G, а герметичность их корпуса выполнена по классу IP65. Кроме усиленной конструкции эти устройства также оснащены программным обеспечением защиты и управления Acer Enduro Manageability Suite (AEMS). На старте в семейство вошли ноутбуки Enduro N7 и N3, а также планшеты Enduro T1 и T5. Новый ноутбук Enduro N7 является наиболее защищенным в семействе Enduro Корпус Acer Enduro N7 имеет встроенные амортизаторы, а используемый в устройстве 14-дюймовый экран обеспечивает яркость 700 нит, что позволяет работать на открытом воздухе в условиях прямого солнечного света. Для оперативного пополнения энергозапаса в модели имеется два аккумулятора, один из которых поддерживает горячую замену. Это позволяет достичь 10 часов автономной работы. О вычислительных возможностях новинки говорит наличие процессора Intel Core i5 8 поколения. Повышенная защищенность устройства поддерживается модулем TPM 2.0. Имеется и сканер отпечатков для оперативного входа в систему с помощью Windows Hello. Более легкий ноутбук Enduro N3 сертифицирован по требованиям стандарта IP53. При толщине его корпуса 24,85 мм, масса составляет 1,985 кг. Конструкция включает укрепленные углы для защиты от падения, а дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass, для отведения тепла используется фирменный водостойкий вентилятор Aquafan. Он обслуживает аппаратную платформу, куда входят процессор Intel Core i7 10-го поколения, дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX230, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и PCIe NVMe SSD объемом 512 ГБ. Заявлено, что время автономной работы системы достигает 13 часов. 10-дюймовый планшет Acer Enduro T5 работает под управлением ОС Microsoft Windows и базируется на процессоре Intel Core m3 7-го поколения. Корпус новинки поддерживает сертификацию MIL-STD 810G и IP65. Новинка в состоянии работать автономно до 10 часов. В серию Acer Enduro T1 вошел 10,1-дюймовый Winows-планшет, который при использовании опциональной клавиатуры может заменить ноутбук. Это устройство защищено по стандарту IP54, а в его состав входит процессор Intel Celeron и карта eMMC на 64 ГБ. Среди возможностей новинки поддержка работы в перчатках. Имеется в серии Acer Enduro T1 и 8-дюймовый Android-планшет. Сообщается, что Acer Enduro N3 планируется к выходу рынок в июне по стартовой цене 999 євро, информация о ценах и сроках доступности остальных решений семейства поступит отдельно. А завершила программу трансляции Acer презентация обновленных игровых ноутбуков Predator Helios, Predator Triton и Nitro. Ключевым нововведением стало появление в этих платформах процессоров Intel Core 10-го поколения H-серии и графики NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER и 2080 SUPER. Чтобы добиться работы этих ноутбуков на максимальной скорости при оптимальных температурах они были оснащены термостойкой конструкцией, новыми технологиями охлаждения и дополнительными трубками для отвода тепла. Так ноутбук Predator Helios 700 с выдвижной клавиатурой получил фирменную технологию Predator PowerGem, которая внедрена в модели с процессором Intel Core i9. Напомним, что PowerGem — это специальный материал, вертикальная теплопроводность которого в 3,83 раза выше, чем у меди, благодаря чему существенно улучшен теплоотвод ноутбука. Во всех моделях для дополнительного отвода тепла использованы три медные тепловые трубки, технология Acer CoolBoost, камера для испарения и два специально спроектированных 3D-вентилятора Acer AeroBlade четвертого поколения. В модели Helios 700 с выдвижной клавиатурой в клавиши WASD добавлены механические переключатели MagTek Кроме того, для повышения быстродействия установлена оперативная память с частотой 2933 Гц (емкостью до 64 ГБ), дополнительный порт Thunderbolt 3 (всего до двух) и сетевой адаптер Killer DoubleShot Pro (беспроводная связь Wi-Fi 6 AX1650i и E3100G Ethernet). Встроенные PCIe NVMe SSD работают в массиве RAID 0. Установленный в лэптопе 17,3-дюймовий дисплей на IPS-матрице с разрешением Full HD поддерживает кадровую частоту 144 Гц и технологию NVIDIA G-SYNC. Клавиатура дополнена RGB-подсветкой клавиш и функцией Anti-Ghosting, а для клавиш WASD добавлены механические переключатели MagTek. Ноутбуки Predator Helios 300 оснащены 15,6-дюймовой IPS-панелью Full HD с кадровой частотой 240 Гц и временем реакции 3 мс. В его конфигурации — процессоры Intel Core 10-го поколения H-серии, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 GPU с поддержкой разгона и технологей Max-Q Design. Их дополняют оперативная память DDR4 с частотой 2933 МГц объемом до 32 ГБ, два PCIe NVMe SSD в конфигурации RAID 0 и жесткий диск до 2 ТБ. Система охлаждения ноутбука из двух вентиляторов, включая 3D-вентилятор AeroBlade четвертого поколения, снижает шум, одновременно увеличивая поток воздуха. В нем также применяется технология Acer CoolBoost, которая позволяет регулировать работу вентиляторов вручную, чтобы поддерживать непрерывное охлаждение критически важных участков. Кроме того, этому способствуют разнесенные входные и выходные вентиляционные отверстия. Обновлен и компактный игровой ноутбук Acer Predator Triton 300 — теперь он оснащен процессором Intel Core 10-го поколения H-серии и видеокартой в NVIDIA GeForce RTX 2070 с технологией Max-Q Design. Кадровая частота его 15,6-дюймовой Full HD IPS-матрицы составляет 240 Гц. Она характеризуется яркостью 300 нит и поддерживает 100% цветового пространства sRGB. Кроме того, в ноутбуке имеется три SSD M.2: один PCIe и два комбинированных. Система охлаждения содержит три тепловые трубки, а также два вентилятора, один из которых — металлический 3D-вентилятор AeroBlade четвертого поколения. Металлический корпус ноутбука толщиной 19,9 мм весит 2,1 кг. Отличается компактностью и обновленная модель Acer Nitro 7: ее металлический корпус толщиной 19,9 мм имеет массу 2,5 кг. При этом конфигурация включает процессор Intel Core 10-го поколения H-серии и видеокарту до GeForce RTX 2060, работающие с оперативной памятью DDR4 2933 МГц емкостью до 32 ГБ. Имеется три слота для SSD M.2 объемом до 1 ТБ в конфигурации RAID 0. Отметим также сетевые адаптеры Killer Ethernet E2600 и Intel Wi-Fi 6. В новинке установлена 15,6-дюймовая дисплея IPS-матрица без блика с разрешением Full HD. Ее кадровая частота 144 Гц, а время отклика — 3 мс. Игровой ноутбук Predator Helios 700 ожидается в Украине в конце сентября с начальной ценой 79999 грн, тогда как Predator Helios 300 поступит в продажу в июле с ценой от 39999 грн. Модель Predator Triton 300 также должна появиться в украинской рознице в июле со стартовой ценой 41999 грн. Чуть позже — в августе нашим покупателям станет доступен ноутбук Nitro 7 стоимостью от 37999 грн.

