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Seagate випускає жорсткий диск Exos M місткістю 32 ТБ на основі технології HAMR

19 декабря 2024 г., 9:35
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Seagate випускає жорсткий диск Exos M місткістю 32 ТБ на основі технології HAMR

Компанія Seagate повідомила про випуск свого найбільшого жорсткого диска місткістю 32 ТБ, яка була досягнута завдяки технології HAMR.

Нагадаємо, близько року тому Seagate заявила про створення жорсткого диска на основі технології теплового магнітного запису (HAMR) з використанням нової платформи Mozaic 3+. Причому компанія почала експериментувати з цією технологією ще у 2007 році. І ось з'явився продукт, націлений на масовий ринок.

Примітно, що диски Exos на базі Mozaic 3+ спочатку були випущені для обраних клієнтів у невеликих кількостях, але тепер, завдяки масовому виробництву, відбувся загальний реліз. Одночасно з цим Seagate опублікувала сторінку продукту для своїх жорстких дисків Exos M HDD, серед яких є модель місткістю 32 ТБ, що використовує формат зберігання даних із черепичним магнітним записом (SMR), і модель місткістю 30 ТБ, що використовує звичайний магнітний запис (CMR).

На відміну від перших жорстких дисків Mozaic 3+, диски Exos M сумісні з наявними комп'ютерами, що дуже важливо для масового впровадження. Очевидно, що для використання нових жорстких дисків на базі HAMR знадобилося б нове обладнання, що стало б істотною перешкодою і недоліком для модернізації. Однак наразі незрозуміло, чи суттєво відрізняється Exos M за конструкцією від оригінальних дисків Mozaic 3+; на сторінці продукту не так багато подробиць з цього приводу.

Основним конкурентом Seagate у виробництві жорстких дисків великої місткості зараз є компанія Western Digital, яка в жовтні випустила диски на базі ePMR, в тому числі модель на 32 ТБ. Формально Seagate випустила свій диск HAMR місткістю 32 ТБ першою, але WD, схоже, була першою, хто випустив його в широкий продаж. У будь-якому разі, в перегонах за місткість ці дві компанії йдуть практично ніздря в ніздрю, але завдяки HAMR у Seagate може бути перевага в майбутніх випусках.

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